MEÜ diş hekimi adayları beyaz önlük giydi

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimlerine devam eden diş hekimi adayları, düzenlenen törenle beyaz önlük giyerek hekimliğe ilk adımlarını attılar.

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından, Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi. Üniversitenin Akdeniz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Gümüş, dekanlar, akademik ve idari personel, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile aileleri katıldı.



“Öğrencilerimiz bundan sonra diş hekimi adayı olarak anılacaklar”

Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gümüş, gerçekleştirilen bu tarz törenlerin, yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu törenlerle bireylerin, toplumların var oluşlarını ve değişimlerini ilan ediyoruz. Bugün de burada bir aleniyete tanık olacağız. Öğrencilerimiz bundan sonra diş hekimi adayı olarak anılacaklar. İnşallah bir sonraki etkinliğimizde de onları diş hekimi ilan edeceğiz” dedi.



“Beyaz önlük giymek bir ayrıcalıktır”

Beyaz önlük giymenin bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi Atıl da törenin sembolik bir gurur ve kabul seremonisi olduğunu, ancak gerçek gurur sahiplerinin öğrencileri bugünlere getiren ailelerin olduğunu vurguladı. Atıl, “Beyaz önlük giymek bir ayrıcalıktır. Eğitiminiz süresince, elde ettiğiniz bilgileri etkin ve doğru kullanarak çalışmalarınızın hakkını verebilirsiniz. Ancak bununla yetinmeyin; çevrenizdeki yardıma muhtaç insanlar hakkında farkındalığınızı arttırın. İnsana ve doğaya yararlı olmanın yollarını arayın. Bir hekim olmadan önce iyi bir insan olmaya çalışın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Diş Hekimliği Fakültesi dönem 3 öğrencileri Ayşenur Gündede ve Bedir Baver İnan tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Müzik dinletisi sonrası, dönem 1 ve dönem 2 öğrencilerine beyaz önlükleri, Rektör Yardımcısı Yaşar, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

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