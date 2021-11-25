Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de, otomobilin park halindeki araca çarpıp, takla attığı kaza, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücünün kamerasına yansıdı.

Kaza, Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. A.N. yönetimindeki 33 MN 042 plakalı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan A.N., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise bulvarda seyir halindeki başka sürücünün sosyal medyada canlı yayın yaptığı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-11-25 12:14:24



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