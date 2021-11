Tarsus Belediyesi, öğrencileri patili dostlarla buluşturuyor

Tarsus Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ilçede öğrenim gören öğrencileri, her hafta gruplar halinde Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek patili dostlarla buluşuyor.

Tarsus Belediyesi, protokol kapsamında her hafta bir okulun öğrencilerini, Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüyor. Öğrenciler eğitim yılı boyunca, burada öğretmenleri ve Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerinin gözetiminde patili dostlar ile bir araya gelerek keyifli anlar geçiriyor.

Bugüne kadar binlerce hayvansever ve öğrencinin ziyaret ettiği Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, bu defa Ali Mistilli İlkokulundan gelen öğrenci grubunu ağırlardı. Patili dostlara dokunup, seven, mama yediren öğrenciler, hayvan sevgisinin yoğun yaşandığı ortamda hoşça vakit geçirdiler.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren resmi ilkokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsayan projeyle öğrencilerin hayvan sevgisi duyarlılıklarının arttırılması, eğlenerek öğrenmelerinin sağlanması, hayvan barınaklarına eğitsel amaçlara yönelik işlevsellik kazandırılması ve hayvan sevgisi konusunda duyarlı nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin duygu dünyalarının zenginleştirilmesi, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunun ve insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin, bir insanın diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağının bilincine eriştirilmesi de projenin amaçları arasında yer alıyor.

