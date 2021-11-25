Toroslar’daki trafolar kilim motifleriyle renkleniyor

Toroslar Belediyesi, parklarda bulunan trafo binalarını boyayarak Türk kilim motifleriyle süslüyor. Görüntü kirliliği oluşturan binalar, belediyenin usta ressamının eliyle birer sanat eserine dönüşüyor. Trafolarda ayrıca hayvan sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı konusunda figürler işlenerek farkındalık da oluşturuluyor.

Mersin’in merkez ilçe Toraslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parklarda eskiyen ve yıpranan bank, kamelya ve çöp kovalarını yenileriyle değiştiren belediye, trafo boyama çalışmalarıyla da yeşil alanların çehresine ayrı bir renk katıyor. Trafoların boyama işi, Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Ressam Ertuğrul Çavuşoğlu tarafından yapılıyor. Çavuşlu Mahallesinde bulunan Değirmenli Park ve Osmaniye Mahallesindeki Lütfü Oğuzcan Parkında trafo boyama çalışmaları tamamlandı.



“Kültürel mirası parklarımızda yaşatıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın sanatsal, kültürel çalışmalarından biri olan bu proje mahalle sakinlerinden de tam not aldı. Hizmet çalışmalarının yanında ilçenin çehresini değiştirecek sanatsal faaliyetlere de önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, belediyeye ait parklarda bulunan diğer trafo binalarında da boyama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Park ve yeşil alanlarda kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtmaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, “Belediyemize ait parklarımızda bulunan trafo binalarının dış görünüşlerinin güzelleştirilmesi için bir çalışma başlattık. Bakım ve onarım çalışmalarının yanında parklarda kötü bir görünüm arz eden elektrik trafolarını boyayarak, Türk kilim motifleriyle beziyoruz” dedi.

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