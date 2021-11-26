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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de çocuklara ağız ve diş sağlığı kontrolü

İHA

Mersin'de çocuklara ağız ve diş sağlığı kontrolü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Münir Özkul Kreşi’ndeki miniklere ağız ve diş sağlığı kontrolü yaptı. Kontrolün ardından diş macunu ve diş fırçası verilen miniklere erken yaşta diş sağlığını korumanın önemi anlatıldı.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde görevli diş hekimi Serhat Işılak ve beraberindeki ekip, Toptancı Hal Kompleksi içerisinde bulunan Münir Özkul Kreşi’nde ağız ve diş sağlığı aracında gerçekleştirdiği kontrolde miniklere önemli uyarılarda bulundu. Doktor Işılak, kontrol sırasında miniklere dişlerini fırçalamaları ve dişlerin çürümesine neden olacak gıdaların tüketimini azaltmalarını önerdi. Kontrol sırasında miniklere erken yaşlarda diş sağlığını korumanın önemli olduğu da anlatıldı. Kontrolün ardından da miniklere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

“Dişlerini fırçalamalarını ve tatlı tüketimini azaltmalarını öğütledik”
2228 Kasım’ın Ağız ve Diş Sağlığı ile Diş Hekimleri Haftası olarak kutlandığını belirten Işılak, amaçlarının diş sağlığına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Çocukların, erken yaşlarda diş sağlığını korumayı öğrenmelerinin önemli olduğunu ifade eden Işılak, “Bugün çocuklarımıza diş fırçalamanın önemini anlatmaya geldik. Elimizden geldiğince farkındalık yaratmaya çalıştık. Hediyelerini verdik. Dişlerini fırçalamalarını ve tatlı tüketimini azaltmalarını öğütledik” dedi.
Diş kontrolü yapılan kreş öğrencilerinden Türker Zirek, “Dişime baktılar. Diş fırçası verdiler. Dişimi fırçalayacağım. Dişimi fırçalamayı biliyorum” diye konuştu.
Kontrolden korkmadığını söyleyen Eymen Tura ise “Hiç acımadı. Doktor Amca ‘dişini her gün fırçala’ dedi. Dişlerimizin çürümemesi için her gün dişlerimizi fırçalamalıyız ve çok şeker yememeliyiz” şeklinde konuştu.
Başak Ertek de “Dişlerimizi en az iki kere fırçalamamız gerek. Fırçalamazsak çürür ve dişlerimiz ağrır. Doktora gitmek zorunda kalırız. Ben her gün dişlerimi fırçalıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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