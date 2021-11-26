Çağlar, "Mersin ve Tarsus Halk Kültürü" kitabını okurları için imzaladı

Yazar Turan Ali Çağlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasında bulunan “Mersin ve Tarsus Halk Kültürü” kitabının imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi. Çağlar’ın kitabı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kitapseverlere hediye edildi.

‘Mersin ve Tarsus Halk Kültürü’ kitabının geçmişte uzun yıllar çalışma yürüttüğü ancak kaybettiği dosyasının ürünü olduğunu kaydeden Yazar Çağlar, “Bu kitap 17 yılın birikimidir. İlerde çocuklara çok değerli bilgi kaynağı olacaktır. Şundan söylüyorum: Çünkü o zamanki yaşayan insanlar, traktörün yeni çıktığı dönemlerde deve ile Toroslar’a çıkarlardı. Orta Asya’dan getirdikleri Yörük masalları, söylenceler, ağıtlar çok çok güzeldi. Ben onları derleme fırsatını yakaladım” dedi.

Yazar Çağlar, günümüz dünyasında gelişen teknoloji ile Yörüklerin binlerce yıldır süzülüp gelen sözlü kültürünün tükendiğini belirterek, “Mersin’in çocuklarının bu kitaptan fazlasıyla yararlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çağlar, kitabının okurlara ulaşmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Akdeniz bölgesinin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan 6. CNR Mersin Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de destek sunduğu fuar, 28 Kasım’a kadar sürecek.

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