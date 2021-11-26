Mersin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde Devrimci Komünarlar Partisi'nin (DKP) silahlı kanadı olan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) isimli terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DKP'nin BÖG isimli terör örgütünün Ege ve Akdeniz bölgesindeki yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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