Toros Üniversitesi öğrencileri, 'Lojistik Vaka Yarışması'nda birinci oldu

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Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, 'Lojistik Vaka Yarışması'nda birinci oldu.

Bölüm öğrencilerinden Anıl Tekne, Kübra Deniz Altunkaya ve Gül Alişar, Türkiye Lojistik Derneği (LODER) tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu. Birinci olan öğrencilere plaketlerini Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Bahçelievler Kampüsü rektörlük makamında törenle verdi. Öğrencileri tebrik eden Rektör Arıöz, başarılarının devamını diledi.

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