Akdeniz'de yol açma ve asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni yollar açma, kaldırım, kilittaşı ve bordür yenileme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Hal, Gündoğdu, Çilek, Gazi, Güneş ve Sarıibrahimli mahallelerinda çalışma yapıldı. Bu bölgelerde, onlarca sokakta asfalt kaplama ve yama yapan ekipler, ayrıca kilitli parke taşı, kaldırım yenileme, bordür ve yağmur oluğu döşemesi gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal bölgelerde de üreticilerin ulaşımını ve nakliye imkânlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kadastral yollar açmaya devam ediyor. Son olarak, ağır iş makinelerinin de yardımıyla Gazi ve Sarıibrahimli mahallelerinde imar yolu ve kadastral yol açma çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri ekipleri, belirledikleri plan ve program ile merkezkırsal ayırımı yapmadan eksiği tespit edilen mahallelere hizmet vermeye, Akdeniz’de yaşamı güzelleştirip vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.