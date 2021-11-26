4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

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MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Devrimci Komünarlar Partisi'nin (DKP) silahlı kanadı 'Birleşik Özgürlük Güçleri'nin (BÖG) Ege ve Akdeniz bölgesi yapılanmasına operasyon düzenledi. Savcılık koordinesinde Mersin merkezli Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2021-11-26 13:21:15



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