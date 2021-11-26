13. Uluslararası Tarsus Maratonu'na doğru Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maraton öncesi basın mensuplarıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13. Uluslararası Tarsus Maratonu'na doğru Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maraton öncesi basın mensuplarıyla buluştu

İHA

13. Uluslararası Tarsus Maratonu'na doğru Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maraton öncesi basın mensuplarıyla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 28 Kasım’da Tarsus’ta düzenlenecek olan 13. Uluslararası Tarsus Maratonu öncesinde basın mensuplarıyla lansmanda bir araya geldi. 3 yıl aradan sonra bu yıl tüm Mersinlilerle beraber Tarsus’ta keyifli bir maraton düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Seçer, 27 Kasım’da kurulacak olan fuar ve 28 Kasım’da 3 etap şeklinde koşulacak maratonun içeriği hakkında bilgiler paylaştı.
Tarsus’taki basın lansmanına Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 2014’te düzenlenen Tarsus Maratonu ile 2020’de düzenlenen İstanbul Maratonu’nun birincisi Sang Benard Cheruiyot, kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, kemik kanserini yenen ve kemoterapi görmeye devam eden Ecrin Aydoğ ile Meclis üyeleri katıldı.

“3 bin 147 sporcu bu 3 kategorideki müsabakalarda mücadele etme şansını elde edecek”
Başkan Seçer, maratonun 3 etaptan oluşacağını belirterek, “13 ülkeden 66 yabancı sporcumuz var. Kenya, Avusturya, Faroe Adaları, Afganistan, Bulgaristan, Kazakistan, Polonya, Rusya, Tacikistan, Ukrayna, Yemen, Belarus ve Almanya’dan 66 yabancı sporcumuz bu yarışlarda koşacak. Şu ana kadar sporcu sayısı olarak ulaşan rakamlara göre 476 sporcumuz 21 kilometrelik maraton yarışında koşacak. Yine 21 kilometrelik paten yarışımız var. 36 sporcumuz da orada mücadele edecek. Halk Koşusu’na da şu ana kadar 2 bin 635 yurttaşımız kayıt yaptırmış. Kayıtlarımız devam ediyor. Toplam olarak şu anda 3 bin 147 sporcu bu 3 kategorideki müsabakalarda mücadele etme şansını elde edecekler” dedi.
Ecrin Aydoğ ve Azmi Erdoğan’a da başarılar dileyen Seçer, “Ecrin Aydoğ kızımız Tarsus’ta misafir. Güçlü bir çocuk figürü sergiliyor. Onu kutluyorum. Kemik CEA dediğimiz bir hastalıkla mücadele ediyor. Ama azimli, şevkli. Bunun yanında ona ağabeylik yapan, gerçekten hayata tutunmasına katkı sunan Azmi Erdoğan’a da çok teşekkür ediyorum. 21 kilometreyi tekerlekli sandalye ile beraber koşacaklar. Basit bir müsabakada koşan sporcular olarak değerlendirmemenizi, daha derin, içten, duygusal değerlendirmenizi istiyorum konuyu. Bundan çok anlam çıkartacağınızı düşünüyorum. Ben Ecrin’e ve Azmi’ye şimdiden başarılar diliyorum. Yarışmacılar içerisinde de favorim kendileri. Buradan da ilan etmiş olayım” diye konuştu.

Sporcular ve vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sağlanacak
Başvuruların devam ettiği bilgisini yineleyen Seçer, Teksin üzerinden başvuruların yapılabileceğini söyledi. Seçer, “26 Kasım saat 14.00’e kadar devam ediyor. tarsusyarimaraton.com üzerinden ya da Teksin üzerinden yapabilirsiniz. 27 Kasım’da fuar alanında da kayıt işlemlerine devam edilecek. 28 Kasım sabahı yarışmaya katılacak sporcularımız, vatandaşlarımız için Mersin merkezde sabah 07.30’da 10 ayrı noktada ücretsiz servis imkânı sunacağız. Bu noktalar hakkındaki bilgiyi de Teksin üzerinden edinebilirsiniz” şeklinde konutu.

“Dereceye giren 88 sporcuya toplam 172 bin TL para ödülü verilecek”
Seçer, pandemi sürecinin devam ettiğini ve bu nedenle en üst düzey tedbirleri alarak maratonun bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı. Sporculara kit çantası ve çip dağıtımı sırasında aşı kartı ve HES kodu kontrolünün yapılacağını söyleyen Seçer, “Yarış öncesi ateş ölçümleri yapılacak. Ödül töreni sırasında alana sadece dereceye giren sporcu ve belli sayıda protokol alınacak. Maraton kapsamında kadın ve erkek olmak üzere 4 ayrı kategoride ödül verilecek. Bunlar Yarı Maraton Genel Sıralaması, Yarı Maraton Türk Atlet Sıralaması, Yarı Maraton Yaş Grupları Sıralaması, Yarı Maraton Paten Yarışları Yaş Grupları Sıralaması olacak. Dereceye giren toplam 88 kişiye 250 TL’den 15 bin TL’ye kadar toplam 172 bin TL tutarında para ödülü verilecek” dedi.
Seçer, fuar gününde yapılacak etkinliklerle ilgili, “27 Kasım Cumartesi 15.0019.00 saatleri arasında fuar günümüz. Burada kayıtlar alınacak. Orada kit çantası dağıtımı gerçekleştireceğiz. Kent Orkestramız orada keyifli vakitler geçirmenizi sağlayacak. Yine halk oyunlarımız, zumba dans gösterimiz; çeşitli stantlar kuracağız. O alanda vatandaşlarımıza keyifli bir an yaşatmak istiyoruz. Yine 18.0019.00 saatleri arasında Grup Lorca sahne alacak. Pazar günü artık yarışlar başlayacak. Başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Şehir Stadyumu olacak. 21 kilometre paten sporcuları yarışı başlama saati sabah 08.45. 21 kilometre maraton yarışı başlama saati ise saat 09.00 olacak. Ardından da 3 kilometrelik halk koşusu başlama saati 09.30 olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.
Seçer, 27 Mart 2022’de de 5. Uluslararası Mersin Maratonu’nu gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Maraton hakkında teknik bilgileri paylaştı.
Kemik kanserini yenen ve kemoterapi görmeye devam eden Ecrin Aydoğ’a Maraton’da eşlik edecek olan kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, “Bu yıl Ecrin kızımızı Tarsus’a davet ettim. 21 kilometrelik maratonumuza tekerlekli sandalye ile devam edeceğiz. 21 kilometreyi bitireceğiz” dedi.
Ecrin Aydoğ da “Azmi Ağabey bugün 21 kilometreyi tekerlekli sandalye ile beraber koşacağımızı söyledi. Sürprizi çok güzel, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müslüme’nin ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusu
YEREL HABERLER Müslüme’nin ölümüyle ilgili yayın yasağına ...
4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER 4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
Akdeniz'de yol açma ve asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de yol açma ve asfalt çalışmaları sürüyor
Toros Üniversitesi öğrencileri, 'Lojistik Vaka Yarışması'nda birinci oldu
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi öğrencileri, 'Lojistik Vaka ...
Toros Üniversitesi'nin 'Taşınmaz Ticareti' kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi'nin 'Taşınmaz Ticareti' kitabı ...
Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Kaymakam Kalkan: “Amacımız, kadına şiddette sıfır tolerans”
YEREL HABERLER Kaymakam Kalkan: “Amacımız, kadına şiddette sıfır ...
Başkan Yılmaz: “Bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekir” Toroslar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programları kapsamında panel ve drama atölyesi düzenledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Bakış açılarımızı değiştirmemiz ...
Kırık cep telefonla akıl almaz dolandırıcılık Mersin’de elinde bulundurduğu kırık cep telefonuyla birçok vatandaşı dolandırdığı iddia edilen kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı Şahsın elindeki kırık telefonla bilerek kendisine otomobil çarptırdığı, ardından "telefonumu kırdın" diyerek vatandaşlardan zorla para aldığı tespit edildi
YEREL HABERLER Kırık cep telefonla akıl almaz ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ...
Mersin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
Çağlar, "Mersin ve Tarsus Halk Kültürü" kitabını okurları için imzaladı
YEREL HABERLER Çağlar, "Mersin ve Tarsus Halk Kültürü" kitabını ...
Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin buhar jeneratörleri kuruldu
YEREL HABERLER Ruppur Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin ...
Kadına şiddete tuvalden 'hayır' dediler Mersin'de resim öğretmenleri, kadına şiddet konulu resimlerini alışveriş merkezinde sergiledi
YEREL HABERLER Kadına şiddete tuvalden 'hayır' dediler Mersin'de ...
Büyükşehir Belediyesinin ceviz fidanı dağıtımı sürüyor Erdemli ve Toroslar ilçelerinde üreticilere 12 bin 738 ceviz fidanı teslim edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin ceviz fidanı dağıtımı ...
Survivor'a katılmak için 3,5 ayda 82 kilo verdi 155 kilodan 73 kiloya düşen Zeynel Merkavul, tek hayalinin 15 yaşından itibaren izlediği Survivor'a katılmak olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Survivor'a katılmak için 3,5 ayda 82 kilo verdi 155 ...
Mersin'de çocuklara ağız ve diş sağlığı kontrolü
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklara ağız ve diş sağlığı kontrolü
Jandarma kadınları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma kadınları bilgilendirdi
Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri'
YEREL HABERLER Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri'
Çölyak hastalarına glutensiz ekmek desteği
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glutensiz ekmek desteği
Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki ...
Toroslar'da vezneler hafta sonu da açık
YEREL HABERLER Toroslar'da vezneler hafta sonu da açık
Başkan Tarhan’dan sanatseverlere müjde: “Devlet Tiyatroları artık Mersin’de” Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yaptıkları girişimler sonucunda Devlet Tiyatrolarının 3 Aralık’tan itibaren her ay Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde oyunlarını sergileyeceğini söyledi Tarhan: “Otizm Köyü yapıyoruz. Avam projemizi hazırladık. Bu yıl içerisinde başlıyoruz, 2022 yılının başında bitireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’dan sanatseverlere müjde: “Devlet ...
Tarsus'ta vezneler hafta sonu da açık
YEREL HABERLER Tarsus'ta vezneler hafta sonu da açık

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.