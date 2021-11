Araçlara çarpıp, 'Cep telefonumu kırdın' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheliye gözaltı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de düşük hızla seyreden otomobillere çarpıp, sürücülere kendisine çarptığını ve bu sırada cep telefonunun düşüp camının kırıldığını öne sürerek para alan A.M. (27), dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde, otomobiliyle giden E.S.K., çarpma sesi duydu. Birine çarptığını düşünen E.S.K., aracını durdurduğunda A.M.'yi yerde gördü. Yanına gittiği A.M., E.S.K.'ye, kendisini çarptığını bu sırada cep telefonunun düşüp camının kırıldığını söyleyip 800 TL istedi. A.M.'ye istediği parayı veren E.S.K., dolandırıldığını düşünerek şikayetçi oldu.

Yandol Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, kamerada A.M.'nin kasıtlı olarak E.S.K.'nin aracına çarptığı, öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak yeni kırıldığı izlenimi verdiği tespit edildi. Şüphelinin daha önce de aynı yöntemle Ş.K.'yi (35) dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Benzer birçok suç kaydının olduğu anlaşılan A.M., Antalya'da kırık cep telefonuyla yakalandı. İfadesi alınan A.M., sürücüden aldığı 800 TL'yi E.S.K.'nin banka hesap numarasına yatırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

