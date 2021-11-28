Mersin’de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi

Mersin’de bir tırda yapılan aramada, sahte alkol üretiminde kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretip piyasaya sürerek devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan ve alkol zehirlenmelerine yol açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Mersin’e yüklü miktarda etil alkol getirileceği yönünde bilgi alan ekipler, AdanaMersin Otoban Yolu Gözne Gişelerinde önlem aldı. Gişelerde, plakası tespit edilen tırı durdurarak arama yapan ekipler, tırın dorsesinde 200 bidon içerisinde toplam bin litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.