Muazzez İlmiye Çığ’a UNESCO’dan teşekkür plaketi

Türkiye’nin ilk, dünyanın da en önemli sümerologlarından biri olan asırlık çınar Muazzez İlmiye Çığ, bir ödüle daha layık görüldü. Çığ, UNESCO’nun Uluslararası Anadil Günü için düzenlediği “Sınırların Ötesinde Anadil: Türkçe” seminerine ve NY Atatürk Okulunun 50. Yılını kutlama programına verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi aldı. Çığ, şimdiye kadar aldığı ödüllerle ilgili olarak, “Hür zihniyetle bir şeyler yaptıysanız muhakkak takdir edilir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 107 yaşındaki Çığ, UNESCO’nun Uluslararası Anadil Günü için düzenlediği “Sınırların Ötesinde Anadil: Türkçe” seminerine ve NY Atatürk Okulu’nun 50. Yılı’nı kutlama programına verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, çiçeklerle Çığ’a tebrik ziyaretinde bulundu.



“Hür zihniyetle bir şeyler yaptıysanız muhakkak takdir edilir”

Muazzez İlmiye Çığ, son aldığı ödülle ilgili olarak, “Hani derler bazıları ‘yaptığın iş takdir edilmez’. Ben aksini söylüyorum. Eğer hür zihniyetle bir şeyler yaptıysanız muhakkak takdir edilir. Onun için herkesin elinden geleni yapması lazım. Ben takdir düşünmedim hiçbir zaman” diye konuştu.

Bir ömür ilimin ve bilimin peşinden giden Çığ, gençlere seslenerek, “Atatürk’ü çok okusunlar. Eğer Atatürk olmasaydı kadınerkek beraber olamayacaktık. Atatürk’ün Nutuk’unu okusunlar. Okusunlar, okusunlar, okusunlar. Okumak insanların kafasını açar” ifadelerini kullandı.



Çığ, “Çiviyazılı Mektuplar” kitabını imzaladı

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu’nun, Çığ’ın arşivinde yer alan Prof. Samuel Noah Kramer’in mektuplarına ve Çığ’la yaptığı görüşmelere dayanarak hazırladığı Çiviyazılı Mektuplar’ı tanıtan Çığ, “30 yıl içinde müzede yaptığım çalışmaları bir profesör arkadaş çok güzel değerlendirdi. Yabancılarla yaptığımız mektuplaşmalar. Oradaki çalışmalarım kapalıydı. Halbuki o çalışmaların sonucunda ben bu kadar kitap yazabildim. Orada çok muazzam çalışmalar oldu. Bu kitap, bu bakımdan çok değerli benim içim de” diyerek, kitabını Özdülger adına imzaladı.



“Muazzez İlmiye Çığ bizim için çok önemli bir değer”

Özdülger de Muazzez İlmiye Çığ’ın sadece Türkiye değil, dünya için de çok önemli bir değer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bizim bir şansımız var; şehrimizde yaşıyor. Dolayısıyla kendisini hem özel günlerde hem de kendisinin özel günlerinde zaman zaman ziyaret etmekten büyük onur, mutluluk duyuyoruz. Amerika’dan almış olduğu önemli bir çalışmanın sonucunda verilen bir plaket var. Kendisini kutlamak, tebrik etmek istedik. Belirli aralıklarla geliyoruz. Kendisine duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı göstermek istiyoruz. Onun güzel sohbetinden faydalanmak istiyoruz. Kendisiyle geçireceğimiz bir 5 dakika bile bizler için çok kıymetli oluyor, gerçekten son derece keyifli anlar yaşadık. En kısa zamanda tekrar yanında olmak istiyoruz, çünkü bizim için çok önemli bir değer, ulu çınar. Onun bilgi birikiminden, yaşadıklarından, önerilerinden faydalanmak bizler için çok büyük bir katkı. Onun için de mutluyuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.