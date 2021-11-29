Oyun Kolejinde ‘İnteraktif Soru Cevap Günleri’ başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Kendiroğlu, Oyun Koleji Game Club İnteraktif Oyunlaştırılmış Soru Cevap Günleri kapsamında velileri bilgilendirdi.

Oyun Koleji, İnteraktif Soru Cevap Günleri kapsamında ilk etkinliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Kendiroğlu ile gerçekleştirdi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çocuklardaki kronik rahatsızlıkların sebepleri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Veliler açısından oldukça verimli geçen sosyal sorumluluk projesi etkinliğinde konuşan Oyun Koleji Kurucu Ortaklarından Ufuk Akbıyık, "Öncelikle çocuk sağlığı alanında birçok araştırmaya imza atan Uzm. Dr. Nalan Kendiroğlu'na vermiş olduğu bilgiler ve yönlendirmeler için teşekkür ediyorum. Oyun Koleji Game Club olarak interaktif oyunlaştırılmış soru cevap günlerimizin ilkini gerçekleştirdik. Bu tarz etkinliklerimizle velilerimizi bilgilendirme noktasında önemli adımlar atacağız. ‘En önemlisi sağlık’ diyerek ilk bilgilendirme toplantımızı çocuk sağlığı üzerine gerçekleştirdik. Soru cevap günleri etkinliklerimize dışarıdan katılım sağlayabilirler. Amacımız, velilerimizin çocukları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmalarını sağlamak" dedi.

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