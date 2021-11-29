Yolcu otobüsünde 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Kasım'da bir yolcu otobüsünde aramada yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, yolculardan B.K. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-11-29 12:26:45
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