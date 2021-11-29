A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail'i konuk edecek.
Milli takımın yarın saat 18.00'de Mersin Stadyumu'nda oynayacağı maçı Litvanya Futbol Federasyonundan Justina Lavrenovaite yönetecek. A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta ilk 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Milliler 6 takımlı grupta, 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden İsrail ise son sırada bulunuyor.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin’in ev sahipliğinde oynanacak 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu beşinci karşılaşması için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Seyircili oynanacak karşılaşmaya vatandaşlarımız HES kodları ile stada giriş yapabilecekler. Bu önemli karşılaşmada A Milli Kadın Futbol Takımımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm Mersinli sporseverleri İsrail karşısında mücadele edecek millilerimizi desteklemeye davet ediyoruz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.