Demir çite sıkışan köpek kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atike CEYLAN KAÇAR/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde okulun bahçesini çevrelen çitin demirleri arasında sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçenin Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Anadolu Lisesi'nin bahçesinin çitinde demirlerin arasına sıkışan köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, demirleri keserek köpeği kurtardı. Sağlıklı olduğu belirlenen köpek, tekrar sokağa salıverildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Atike CEYLAN KAÇAR

2021-11-29 14:45:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.