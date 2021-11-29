Akdeniz Belediyesi personeline 'proje yönetimi ve danışmanlığı' eğitimi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden akademisyenlerin katılımıyla, Akdeniz Belediyesi personeline yönelik 'proje yönetimi ve danışmanlığı eğitim programı' başlatıldı.

MEÜ Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ile MEÜ Öğretim Görevlisi Mesut Salih Uzman’ın katılımıyla gerçekleşen eğitimde, belediye personeline, ‘projenin ne olduğu, proje başvurusu ve yazımına nasıl başlandığı, projenin içerik ve kapsamı ile kabulünün nasıl gerçekleştiği’ konularında çeşitli bilgiler verildi. Konferans salonunda başlayan ve 3 hafta sürecek ‘proje yönetimi ve danışmanlığı eğitiminin’ ardından katılan personele törenle sertifikaları verilecek.

Proje yönetimi sürecinin önemine dikkat çekerek kendisinin de eğitime katılacağını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, “Çukurova Kalkınma Ajansı’na teknik destek başvurumuz oldu. ÇKA’nın desteklediği projemiz ile de MEÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 27 personelimize eğitim verilecek. Bizim için mutluluk verici bir durum. Projeye nasıl başvurulur, proje nasıl yazılır ve nasıl yürütülür, bir projede ‘hibe’ için neler yapılabilir gibi konuları öğrenmek için bir aradayız. Katkılarından dolayı Mersin Üniversitesi’nden akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“7’den 77’ye herkese eğitim verebiliyoruz”

MEÜ olarak kendilerinden talep edilen tüm eğitimleri karşılama şanslarının olduğunun altını çizen Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ise “Aslında üniversiteyi Mersin’e taşıyoruz. Mersin’de bizden eğitim talep eden herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece üniversitemizin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine değil, tüm Mersin halkına, 7’den 77’ye eğitim verme şansına sahibiz. Sertifikalı ve katılım belgeli toplu eğitimlerin dışında, bireysel eğitimlerimiz de söz konusu ve elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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