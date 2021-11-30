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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, pazarcı esnafıyla buluştu

İHA

Başkan Seçer, pazarcı esnafıyla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Pazarcılar Esnaf Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak, pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Seçer, Mersin’de huzurlu bir ortam kurmak için çalıştıklarını ifade ederek, “2,5 yıllık görev süremiz içerisinde bu meslek kuruluşlarının temsilcileri ile gönül bağı kurmuşuz” dedi.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesinde gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek başkanları ile meclis üyeleri, muhtarlar ve pazarcı esnafı katıldı.
Seçer, burada yaptığı konuşmada, kentteki tüm belediye başkanlarının Mersin’de huzurlu bir ortamı önemsediklerini belirterek, “Niçin böyle bir konu ile konuşmamı açtım? Çünkü burada evine ekmek götürmek için sabahın kör vaktinde kalkıp pazarda işini yapma gayreti içerisinde olan sizlerin vatandaşlarla direkt, yüz yüze, bire bir ilişkiniz var. Burası önemli. Bu toplumda huzuru, barışı, kardeşliği tesis edecek olan önce sizlersiniz. Pazar yerindeki davranışınızla, nezaketinizle, hoşgörünüzle, büyüklerimize saygıyla, küçük müşterilerimize sevgiyle, onlara yardım ederek, gülerek bu ülkede, bu memlekette o barış, huzur ortamını önce siz sağlayacaksınız” diye konuştu.
Vatandaşlarla iç içe olan esnaf ve sanatkarın tavır ve davranışlarını önemsediklerini vurgulayan Seçer, “2,5 yıllık görev süremiz içerisinde de bu meslek kuruluşlarının temsilcileri ile kardeş ilişkisi kurmuşuz. Bir gönül bağı kurmuşuz, çünkü biz bu memlekette huzursuzluk, kavga, ayrımcılık istemiyoruz. Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz” ifadelerini kullandı.

“Biz bu meslek kolunun bir düzene girmesini arzu ederiz”
Seçer, ilçe belediyelerinde pazar yeri oluşturma, sevk ve idare etme yetkisi olduğunu kaydederek, “Zaman zaman gözlemliyorum ki, pazar yerlerimizin işleyişinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında bir yetki, görev karmaşası oluyor. Pazar yeri gezmeye diğer başkanlarım gibi ben de zaman zaman halkla, esnafla hasbıhal etmek için gidiyorum. Özellikle zabıta hizmetleri konusunda çatıştığımız konular oluyor. Biz bu meslek kolunun bir düzene girmesini arzu ederiz. Onun için Pazarcılar Esnaf Odası var, başkanı var, bin 500 üyesi var, şimdi bir hizmet binası açılıyor. Emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, Pazarcılar Odası Başkanı nezdinde de teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu yapılar, bu çatı kuruluşlar olacak ki bir düzen, bir intizam içinde bu kenti yönetmeye sivil toplum örgütleri de bize katkı sunsun. Pazar yerlerinin temizliği, düzeni, kayıt dışı, pazarcı esnafı olmadığı halde gelip amiyane tabirler korsan satış yapan, yani o bölgenin huzurunu kaçıran esnafla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iş birliği halinde tedbirlerini almak zorundalar” dedi.
Konuşmaların ardından Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dua okundu ve ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ardından yeni hizmet binasını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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