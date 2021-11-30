Mersin Büyükşehir Belediyesi korist alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluklarına korist alacak. Ücretsiz kültürsanat kurslarında yeni dönemi de başlatan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, her iki alana da alımları sınavla yapacak. Korist alımı ve kültürsanat kurslarına başvuru için son tarih 10 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, gerçekleştirdiği alımlarla kültürsanat kadrosunu büyütmeye, verdiği ücretsiz kurslarla da yeni yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Bu kapsamda bünyesinde bulunan Türk Halk ve Sanat Müziği Topluluklarına korist alımı yapacak olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, ücretsiz kültürsanat kurslarında yeni dönemi de başlatıyor.



Korist alımı için son başvuru 10 Aralık

Son dönemde gerçekleştirdiği sanatçı alımlarıyla kültürsanat kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Topluluklarına yeni sesler arıyor. Korist alımına çıkan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, yeni seslerle müzik alanını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başvuruların başladığı korist alımı için son başvuru 10 Aralık 2021 olarak belirlendi. Başvurunun ardından yapılan değerlendirmeler sonrası 1112 Aralık’ta yapılacak ‘performans değerlendirme kulak sınavı’ ile yeni sesler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yerini alacak.



Ücretsiz kültürsanat kursları ilgililerini bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, yetişmiş yetenekleri bünyesine kazandırmasının yanı sıra kendini yetiştirmek isteyenleri de ücretsiz verdiği kültürsanat kurslarına bekliyor. Verdiği kurslarla sanat alanında ilerlemek isteyenlere profesyonel bir şekilde eğitim desteği sağlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi; şan, bağlama, ud, keman, kanun, ritim, gitar, piyano, halk oyunları ve resim kursları veriyor. Başvuruları başlayan kültürsanat kursları için de son başvuru 10 Aralık 2021 olarak belirlendi. Korist alımında olduğu gibi kültürsanat kursları için de 1112 Aralık’ta ‘performans değerlendirme kulak sınavı’ yapılacak. 20 Aralık 2021’de başlayacak olan kültürsanat kursları 1 Temmuz 2022’ye kadar devam edecek.

Korist alımı ve kültürsanat kurslarına başvuru yapmak isteyenlerin ön kayıtları 0324 533 21 37 numaralı telefonu arayarak yaptırmaları gerekiyor. Ön kayıtların ardından adaylar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından başvuru formunu temin edecek. Adayların en geç 10 Aralık’a kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına başvuru formlarını teslim etmeleri gerekiyor.

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