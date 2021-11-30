Silahla yaralama şüphelisi 268 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Mersin'de bir şahsı 3 yerinden silahla yaralayarak kaçan ve yakalanmamak için kıyafet değiştirip birçok farklı güzergah ve araç kullanan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 268 farklı kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım tarihinde merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde İ.D.Ü. adlı şahıs, gece geç saatlerde maskeli bir kişi tarafından elinden, dizinden ve kaval kemiğinden tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, olayın gerçekleştiği sokaktan başlanılarak yaklaşık 24 kilometre mesafedeki 268 ayrı işyerinin güvenlik kamerası ve farklı noktalarda bulunan KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede, şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde kıyafetini değiştirerek olay yerinden uzaklaştığı, birden fazla vasıta değiştirdiği ve hedef şaşırtma amacıyla birçok farklı güzergahı kullandığı anlaşıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen şüpheli E.D., adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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