Mersin'de 23 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında aralarında askeri öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında aralarında ByLock kullanıcısı, aleyhe tanık beyanları ve örgüte yardım amaçlı talimat dönemlerinde Bank Asya hesap hareketliliği bulunan şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Farklı meslek gruplarından ve aktif görev yapan öğretmenlerin bulunduğu 10 şüpheli ile askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesi haklarında ankesör ardışık/tekil aranma ve beyan tespitleri bulunan 8´i muvazzaf, 2´si emekli ve 3´ü eski askeri öğrenci 13 şüpheli olmak üzere toplamda 23 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-11-30 13:05:39



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