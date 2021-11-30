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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar’da tüm mahalleler baştan aşağı temizleniyor

İHA

Toroslar’da tüm mahalleler baştan aşağı temizleniyor

Toroslar Belediyesi, ‘Sokakta Temizlik Var’ projesi kapsamında 67 mahalleyi düzenli olarak sırayla baştan aşağı temizleniyor.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturabilmek için ilçe genelinde genel temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, rutin temizlik hizmetinin yanında kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani otlar biçiliyor, sokaklar süpürülüyor, park ve yeşil alanlar bakımdan geçiyor, boş arsalar temizlenerek görüntü kirliliğinden uzaklaştırılıyor. İhtiyaç duyulan noktalarda eskiyen ve yıpranan çöp konteynerleri de yenileriyle değiştiriliyor.
Ekipler, son olarak Buluklu, Düğdüören, Kaşlı ve Çopurlu Mahallelerinde genel temizlik çalışmasını tamamladı.

“Hedefimiz temiz çevre, temiz Toroslar”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çevre temizliğinin toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Gelecek nesillere daha temiz ve huzurlu bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra hemşehrilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz” dedi.
Genel temizlik çalışmasının ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde de aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerimizin ortak çalışması ile mahallelerimizde temizlik, ot biçme ve bakım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz 7/24 görev başında” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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