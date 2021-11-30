Tarsus'ta asayiş uygulamaları

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1521 Kasım tarihleri arasında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 7 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 113 fişek, 75 gram uyuşturucu madde, 191 uyuşturucu hap ile satıştan kazanılan 2 bin 290 lira para ele geçirildi. Uygulamalarda 8 bin 661 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 55 kişiyi gözaltına aldı.

3 bin 344 aracı da kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan 506 araca 452 bin 933 lira idari para cezası uygularken, 23 araç da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.