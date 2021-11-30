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Seçer’den kadın şoförlere: “Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler”

İHA

Seçer’den kadın şoförlere: “Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında kadınlara seslenerek, belediye otobüslerinde çalışmak isteyenlerin geçerli ehliyetlerini alarak belediyeye başvurmalarını istedi. Mersin’de fırtına ihtimaline karşı da vatandaşları uyaran Seçer, “Herhangi bir olumsuzluk halinde Alo 185 ya da Teksin hattına vatandaşlarımız bildirimde bulunabilir” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Seçer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı
Başkan Seçer, İstanbul’da dün meydana gelen fırtına nedeniyle vefat edenler ve yaralananlar olduğunu aktararak, “Fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 19 vatandaşımız yaralandı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün bir uyarısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mersin’de de bugün öğleden itibaren etkisini gösterecek ve zaman zaman 90 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın yarına kadar etkili olabileceği belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk halinde Alo 185 ya da Teksin hattına vatandaşlarımız bildirimde bulunabilirler” diye konuştu.

“Ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler”
Seçer, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla hem kentte hem de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan şoförlerin gününü kutladı. Seçer, “Belediyemizde de 800 otobüs olmak üzere çok sayıda şoför istihdamımız var. Önemli bir ayrıntı var tabi; bunların 100’e yakını kadın şoförlerimizden oluşuyor. Kadınlarımıza da buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Özellikle otobüslerde, yani vatandaşlarla iç içe olan bu hizmet alanlarında kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Kadın kardeşlerim belediye otobüslerinde görev almak istiyorlarsa bir an önce yeterli ehliyetleri alsınlar, eğitimlerini alsınlar ve bize müracaat etsinler. İyi şoför olmaları durumunda bizim için gerisi teferruat. Mutlaka kendilerine ihtiyacımız var. Belediye çalışma arkadaşları grubumuza da onları katabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Siz ne kadar bu ülkeyi seviyorsanız, biz de bu ülkeyi seviyoruz”
Başkan Seçer, dün yapılan MESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında bir meclis üyesinin kendisine yönelik olarak “Şov yapmayı bırakın, MESKİ’ye gelin” sözlerini sarf ettiğini anımsatarak, “Bunu kınıyorum, bir meclis başkanı olarak, siz de bir meclis üyesi olarak, eğer siz bizi, şov yapıcı birer aktör olarak suçluyorsanız, siz siyaseti bilmiyorsunuz. Elbette ki, bir konu tartışılırken bağırma, çağırma, sinirlenme olabilir. Siz bunu şov olarak değerlendiriyorsanız bu konuda da sizin eksiğiniz var. Diğer taraftan burada yönelttiğimiz ‘ülke bu anlamda, hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntıları anlamında, batmış, bitmiş’ anlamındaki yakıştırmamıza da ‘beğenmiyorsanız bu ülkeyi terk edin’ gibi haddinizi çok çok aşan küstahça bir tabir kullandınız. Bu sizin haddiniz değil. Bu sizin yetkiniz değil” diye konuştu.
Daha önceki toplantılarda aynı meclis üyesinin kendisini terör örgütüne mensup olmakla itham ettiğini ve iftirada bulunduğunu öne süren Seçer, “Benim yedi sülalemin de benim de terör örgütüne mensup olmaktan dolayı yargılandığım hiçbir dava olmamıştır. Ama herkes aynaya dönüp bir baksın, herkes kendini bir test etsin. Burada grubu bulunan sizin dışınızdaki siyasi partiler, siz ne kadar bu ülkenin sahibi iseniz, onlar da bu ülkenin sahibidir. Siz ne kadar bu ülkeyi seviyorsanız, o insanlar da ben de dahil bu ülkeyi seviyoruz. Siz ne kadar vatani görevinizi yaptıysanız, verginizi ödüyorsanız, askerliğinizi yaptıysanız, bu insanlar da bunu yapmıştır” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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