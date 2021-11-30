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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye - İsrail: 3-2

DHA

Türkiye - İsrail: 3-2


Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)STAT: MERSİN
HAKEMLER: Justina Lavrenovaite, Leva Ramanauskine, Gerda Eidinzonaite
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri (dk. 53 Ece Tekinay), Dilan Yeşim Taşkın, İlayda Civelek (Dk.72 Didem Karagenç) , Emine Ecem Esen, Miray Cin (Dk.46 Birgül Sadıkoğlu), Ebru Topçu, Yağmur Uraz, Kezban Tağ, Ece Türkoğlu, Elif Keskin
İSRAİL: Amit Cohen, Opal Sofer, Shahar Hakav, Noam Achtel, Koral Hazan, Eden Avital (Dk. 77 Rahel Shtainshnairder) , Nou Selimhodziç, Irena Kuznezov, Talia Sommer (Dk. 77 Karin Sandel), Marian Awad (Dk.87 Yarden Malka Ozel), Shira Elinav (Dk. 87 Maya Chitman)
GOLLER: Dk. 9 Koral Hazan, Dk. 24 Opal Sofer (İsrail) - Dk. 71. Birgül Sadıkoğlu, Dk. 90 Dilan Yeşim Taşkın, Dk. 90+2 Ebru Topçu (P) (Türkiye)
SARI KARTLAR: Koral Hazan, Marian Awad, Opal Sofer, Amit Cohen (İsrail) - Dilan Yeşim Taşkın, Emine Ecem Esen (Türkiye)A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5'nci maçında İsrail'i son dakika penaltı golüyle 3-2 mağlup etti.
9'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İsrail'li Koral Hazan, topu ağlara gönderdi: 0-1.
15'inci dakikada İsrail ceza sahasında topla buluşan Yağmur Uraz'ın vuruşu kalecinin kolları arısında kaldı.
18'inci dakikada İsrail ceza sahasında topla giren Ebru Topçu'nun ortası yandan auta çıktı.
24'üncü dakikada korner atışından dönen topa ceza sahası dışarısından gelişine vuran Opal Sofer takımının ikinci gölünü kaydetti: 0-2.
36'ncı dakikada şık pasla ceza alanı içerisinde topla buluşan Yağmur Uraz'ın ortaya çevirdiği top rakip oyuncu tarafından kornere çevrildi.
44'üncü dakikada İsrail kalecisi ceza alanı dışından Ebru Uraz'ın şutunu güçlükle kornere tokatladı. Karşılaşmanın ilk yarısı İsrail'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada İsrail ceza sahasına giren Yağmur Uraz, kaleciyi geçip vuruşunu yaptı. Rakip oyuncu topu kaleye girmeden son anda çeldi.
57'nci dakikada milli takım Yağmur Uraz ile bir kez daha gole yaklaştı. Altıpas içerisinde topla buluşan Yağmur'un vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
71'inci dakikada İsrail ceza alanında toplu buluşan Birgül Sadıkoğlu yerden sert ve düzgün bir vuruş yaparak farkı bire indirdi: 1-2.
75'inci dakikada korner vuruşunda oluşan karambolde İsrailli futbolcular topu son anda uzaklaştırdı.
90'ıncı dakikada ceza sahasına açılan ortaya Yağmur Uraz'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90'ıncı dakikada kornerden gelen topu ceza sahası içerisinde vuruş yapan Dilan Yeşim Taşkın topu ağlara götürerek skoru eşitledi: 2-2.
90+2'nci dakikada ceza sahasına giren Yağmur Uraz'ın yerde kalmasının ardın hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Ebru Topçu galibiyeti getiren golü attı: 3-2.
Karşılaşma 3-2 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2021-11-30 20:33:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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