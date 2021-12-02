Kurs öğrencilerinden ‘Engelsiz El Sanatları Sergisi’

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde ‘Engelsiz El Sanatları Sergisi’ açtı. Bir alışveriş merkezinde 5 Aralık’a kadar açık kalacak olan sergide, Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Merkezi’nde El Sanatları ve Seramik Kurslarına katılan özel gereksinimli öğrencilerin el emeği eserleri yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Engelleri Çalışarak Aşıyoruz” sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde bir alışveriş merkezinde ‘Engelsiz El Sanatları Sergisi’ açıldı. Sergide, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinin El Sanatları ve Seramik Kurslarında eğitim alan 19 özel gereksinimli bireyin el emeği ürünleri yer alıyor. Sergi, 5 Aralık’a kadar açık kalacak. Sergide çakıl taşından panolar, seramik objeler ve öğrencilerin kurstaki fotoğrafları yer alıyor. Özel gereksinimli bireyler açtıkları bu sergi ile sanatın engel tanımayacağını bir kez daha göstermiş oldu.



“Eserlerin tamamı özel gereksinimli bireylerimiz tarafından yapıldı”

Engelsiz Yaşam Merkezi Seramik Öğretmeni Mürsel Yılmaz, “Burada el sanatları ve seramik sergimiz var. Özel gereksinimli öğrencilerimizin yapmış oldukları ürünleri sergiliyoruz. Erdemli Çamlığından topladığımız taşları panoya dönüştürdük, ayrıca taş bebeklerimiz var. Bu şekilde ürünlerimizi sergilemekteyiz. Eserlerin tamamı 19 özel gereksinimli bireyimiz tarafından yapıldı ve son dokunuşları öğretmenler olarak biz verdik” dedi.

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