Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskında 44 kilo gümrük kaçağı tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, bandrolsüz kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 245 bin bandrolsüz kaçak makaron, 44 kilo gümrük kaçağı tütün, sigara üretiminde kullanılan sigara basma makinesi ve kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-12-02 11:30:25
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