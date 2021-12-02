Masaj salonunda fuhuş yaptıran 2 kişiye gözaltı



MERSİN, (DHA)MERSİN'in Yenişehir ilçesinde masaj ve SPA merkezi olarak hizmet veren iş yerine yapılan operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kent merkezinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yenişehir ilçesinde masaj ve SPA merkezi olarak hizmet veren bir iş yerinde yapılan baskında 2 şüpheli, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kadın gözaltına alındı. Kadınların ifadesi doğrultusunda da iş yerinde fuhuş yaptırıldığı saptandı. İfadelerinin ardından kadınlar serbest bırakıldı, yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-12-02 13:21:57



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