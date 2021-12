Toroslar Belediyesinden ‘Engelsiz Tarım Bahçesi’

Toroslar Belediyesi, Engelliler Akademisinde ‘Engelsiz Tarım Bahçesi’ oluşturdu. Akademide eğitim gören özel gereksinimli bireyler, mevsimin ilk fidelerini ekmenin ve toprakla buluşturdukları mahsullerine can suyunu vermenin mutluluğunu yaşadı.

Mersin’in merek ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özel gereksinimli bireyler için her alanda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yanı sıra yetenek ve becerilerini ortaya çıkaran Toroslar Belediyesinin Engelliler Akademisinde oluşturulan ‘Engelsiz Tarım Bahçesi’ de bu çalışmalardan biri.

Belediye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında akademide bir etkinlik düzenledi. “Engelleri birlikte aşalım” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireyler, Engelsiz Tarım Bahçesine mevsimin ilk fidelerini ekti. Toprakla buluşturdukları fidelere ilk can suyunu da veren özel gereksinimli çocuklar ve gençler, üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşadı.



“Engellerin farkındayız”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, sevgi ve dayanışma ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ettiklerini söyleyerek, “Bize düşen, engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına imkan sağlamak ve onların hayallerine dokunmaktır. Engelli bireylerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabildiklerini hep birlikte görüyoruz. Onların mutlu bireyler olarak hayata sarılmalarından dolayı bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece fiziksel değil, duygusal engelleri de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu bilinçle sporda, bilimde, kültürel ve sosyal alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duyduğumuz engellilerimizin her zaman yanlarındayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal duyarlılığı güçlendirmesi umuduyla tüm engellilerimize sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyor, onların fedakar ailelerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

