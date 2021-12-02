

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde plastik hammaddesi yüklü TIR, seyir halindeyken yangın çıktı. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda meydana geldi. Süleyman K. yönetimindeki 01 CBD 29 plakalı plastik hammaddesi yüklü TIR, dorse kısmından henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Dorseden yükselen dumanları fark eden sürücü, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alev topuna dönen TIR'a tazyikli ve köpüklü su sıkarak müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında TIR, kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında trafiğe kapan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. İtfaiye görevlileri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-12-02 22:25:45



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