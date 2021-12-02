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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enea Gorzow - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 68-75

DHA

Enea Gorzow - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 68-75


Mustafa ERCAN / MERSİN (DHA)SALON: Hala of AJP (Polonya) 
HAKEMLER: Henri Hilke, Andzej Urbanoviç, Viktor Nagy
ENEA GORZOW: Karolina Matkowska, Kseniia Tikhonenko 17, Courtney Hurt 19, Anna Makurat 2, Dominika Owczarzak 11, Katarzyna Dzwigalska 5, Stephanie Jones 14, Julita Michniewicz, Martyna Kurkowiak, Ewelina Smialek,
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Kristine Anigwe 12, Tiffany Hayes 36, Yvonne Turner 6,  Esra Ural Topuz 8, Shavonte Zellous 11, Asena Yalçın 2, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş
1'İNCİ PERİYOT: 15-25
İLK YARI: 34-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-57Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 6'ncı hafta maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u deplasmanda 75-68 yendi ve normal sezonu 6'da 6 yaparak kapattı.
Müsabakaya Kristine Anigwe, Tiffany Hayes, Yvonne Turner,  Esra Ural Topuz ve Shavonte Zellous 5'i ile başlayan Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 25-15 önde kapattı. Ev sahibi ekip, ÇBK'nın tutuk bir oyun sergilediği ikinci periyodun bitimine 35 saniye kala durumu 35-34'e getirdi ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti. Shavonte Zellous'un 3 sayılık isabetiyle başlayan üçüncü çeyrek de 57-54 tamamlandı. Maçın son 10 dakikasında kontrolü ele alan Çukurova Basketbol, hücum ve savunmadaki etkili oyunuyla rakibini 75-68 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı kaydeden ÇBK'lı Tiffany Hayes oldu.
Maç sonu değerlendirmesinde kupada şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, "Gruptan namağlup lider çıkmamız önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şimdi üst turdaki rakibimizi bekleyeceğiz. Kupayı ülkemize ve kentimize getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN
2021-12-02 23:10:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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