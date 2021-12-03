Silifke'de aranan 49 şüpheli yakalandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, 'çocuğun cinsel istismarı, nitelikli dolandırıcılık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerden 13 yıl 9 ay infazı bulunan M.Ç, 5 yıl infazı bulunan A.K, 4 yıl 8 ay infazı bulunan T.T, 3 yıl 4 ay infazı bulunan T.E, 3 yıl infazı bulunan B.B, 2 yıl infazı bulunan H.S ve 2 yıl altı infazı bulunan 10 şahıs Silifke Cezaevine teslim edildi.

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