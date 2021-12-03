Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, çok miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kom Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu kullanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında, bu kişilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahıslar fiziki takip sonucu tespit edilerek, yapılan ortak operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsın adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 kilo 663 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 35 bin 980 TL para, 174 bin adet boş makaron ve 5 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.
Ayrıca, ilçe genelinde yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinde 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 26 fişek ve bir şahıstan 600 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.