Büyükşehir Belediyesinin basketbolcuları, genç yeteneklerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK Erkek Basketbol Takımı, 19 Mayıs Lisesi öğrencileri ile panelde bir araya gelerek soruları yanıtladı. Erkek Basketbol Takımının oyuncuları, 19 Mayıs Lisesi Kadın Basketbol Takımında oynayan öğrencilerle gösteri maçı da yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, 19 Mayıs Lisesi’nde düzenlenen “Spor ve Basketbol” konulu panele katılarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sporun sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen panelin ardından erkek basketbolcular, 19 Mayıs Lisesi Kadın Basketbol Takımı ile gösteri maçı yaptı.



Gösteri maçında zafer lise öğrencilerinin

Panelde, Basketbol Takımı Kaptanı Polat Kaya, ABD’li oyuncular Jamelle William Hagins, Travis Jermaine Washington Jr ve Takım Menajeri Tolga Köklen yer aldı. Sporcular, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak, kariyerleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Panel sonrasında düzenlenen gösteri maçını 31’lik skorla 19 Mayıs Lisesi Kadın Basketbol Takımı kazandı.



“Bu tür söyleşilerin sık sık yapılması taraftarıyım”

MSK Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kaya, öğrencilerle bir arada olmanın çok keyifli olduğunu dile getirerek, “Onların sorularını yanıtlamak, onlarla iletişime geçebilmek harikaydı. Bu tür söyleşilerin sık sık yapılması taraftarıyım. Arkadaşlarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yönelmesi, sporcularla kaynaşması ve iç içe olması benim en büyük temennim” dedi.

Kaya, panel sonrası düzenlenen gösteri maçı ile ilgili ise “Harikaydı, ama gösteri maçı gibi de olsa kaybetmek üzücüydü. Özellikle arkadaşımızın son saniye basketi ile kaybetmek üzücüydü ama eğlenceliydi. Çok teşekkür ederim kendilerine” diye konuştu.



“Hem kadın basketbol takımımız hem de okulumuz için büyük bir tecrübe oldu”

Son saniye basketiyle takımına galibiyet getiren 19 Mayıs Lisesi öğrencisi Fatma Nur Çolak da “Hem kadın basketbol takımımız hem de okulumuz için büyük bir tecrübe oldu. Kendimizi daha iyi maçlara hazırlayacağız. Örnek alınabilecek insanlar. Çok güzeldi ve ilk maçımızdı. İlk başlarda heyecanımız vardı. Topu elimize aldığımızda bile tutamıyorduk ama sonrası çok güzel geldi, çok güzel sayılar attık” ifadelerini kullandı.



“Çok yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum”

19 Mayıs Lisesi Müdürü Lütfü Işık ise öğrencilerin spora yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Sporun bütün alanlarında öğrencilerin bilgi ve becerisinin olması gerekiyor. Bu anlamda basketbola olan eğilimin şehrimizde daha fazla artmasını istiyoruz. Bu yönden çok yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

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