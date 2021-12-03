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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MGC Yönetimi, Model Fabrikayı gezdi

İHA

MGC Yönetimi, Model Fabrikayı gezdi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ile bir araya geldi. MGC Yönetimi, Model Fabrikayı da gezerek, Başkan Tekli’den bilgi aldı.
MGC Başkanı Kaya Tepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MTOSB’yi ziyaret etti. Ziyarette, MTOSB Başkanı Tekli’den çalışmalar hakkında bilgi alan MGC Yönetimine, MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Haddat ile Bölge Müdürü Halil Yılmaz da eşlik etti.
Model Fabrika ve Yenilik Merkezini de gezen MGC Yönetimi, burada da merkezin çalışma sistemi hakkında bilgi aldı.

“Mersin’in yeni sanayi alanlarına ihtiyacı var”
Ziyaret sırasında konuşan MTOSB Başkanı Tekli, “Mersin’in yeni sanayi alanlarına ihtiyacı var. Ülkemizin üretime, ihracata ihtiyacı var. 3. Bölgede tüm çalışmalarımızı tamamladık. Sanayicilerimiz içerisinde üretime başlayanlar oldu. 2022 yılında tüm fabrikalarımız tam kapasite ile çalışmaya başlayacak. 4. Bölgenin bürokratik çalışmalarını da tamamladık. En kısa sürede tahsislerini gerçekleştirerek, 5. Bölgenin yapım aşamasına geçeceğiz. Mersin’e yeni sanayi alanları, yeni istihdam sahaları kazandırabilmek için yönetim kurulumuz ve bölge müdürlüğümüz ile birlikte ara vermeden çalışıyoruz. 3. Bölgemizde faaliyete geçecek bir fabrikamızda 4 bin kişinin çalışması öngörülüyor. Bunlar Mersin için büyük kazanç” dedi.
Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Başkan Tekli tarafından MGC yönetimine Atatürk tablosu hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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