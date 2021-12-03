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Teröre karşı resim yaptılar Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi olan 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek' kapsamında resim sergisi açıldı Vali Ali İhsan Su: "Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz"

İHA

Teröre karşı resim yaptılar Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi olan 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek' kapsamında resim sergisi açıldı Vali Ali İhsan Su: "Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz"

Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi olan 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek' kapsamında resim sergisi açıldı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergide, teröre karşı mesajlar verildi.
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde açılan sergiye Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi konuşan Vali Su, projenin çok güzel olduğunu söyledi. Serginin de görülmeye değer olduğunu kaydeden Su, "Gerçekten baktığınızda bizim bulunduğumuz coğrafyamız dünyanın en güzel coğrafyası. Ecdadımız bize dünyanın en stratejik, en güzel, en orijinal toprak parçasını emanet etmiş. Tabi bununla ilgili geçmişten günümüze birçok insanın söylemi de var. Yani bizim bulunduğumuz vatanımız dünyanın en güzel parçası. 4 iklimin yaşandığı, etrafı denizlerle çevrili hem Avrupa'ya hem Asya'ya hem Kafkasya'ya hem Afrika'ya uzanan, dünyanın merkezine konumlanmış bir vatana sahibiz. Tabi bu anlamda bizim gelişmemizi istemeyen, ülkemizin ilerlemesini istemeyen dün, bugün ve yarında olacak olan birçok gruplar, kesimler, ülkeler var. Bizi geri bırakmak isteyen, kalkınmamızı engellemek isteyen bunların uzantıları var. Ancak millet olarak tarihten bugüne tüm bunlarla mücadele etmişiz, bu mücadeleleri kazanmışız ve bugünde dimdik ayaktayız, yarında inşallah hep birlikte dimdik ayakta olacağız. Bunun için hepimizin bilgilenmesi, bilinçlenmesi çok çok önemli. Bu çerçevede işte İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz 'Teröre Karşı Renklerle Birleşelim' konulu bir çalışma başlattı. 8 lisemiz ve 1 ortaokulumuzun katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmayla teröre karşı mücadele de bir ve beraber olma, ülkemizde birlik ve beraberlik bilincinin gelişmesine katkı sunma amacıyla bu güzel proje gerçekleştirilmiş oldu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Terörle mücadeleyi tüm gücümüzle sürdürüyoruz"
İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ise projede 124 öğretmen ve öğrencinin bulunduğunu söyledi. Proje kapsamında teröre karşı resim çalışmaları yapıldığını vurgulayan Aslan, "Bu projeyle ilimiz genelinde görev yapan görsel sanatlar öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gönüllü katılımları sağlanmış, yapılan çalışmalarda terörle mücadelede vatandaşlarda farkındalık oluşturma, acının dini, dili ve renginin olmadığını vurgulamak, halkın desteğini almak amaçlanmıştır. Öğrencilerimizin yapmış oldukları, öğretmenlerimizin emekleriyle ortaya çıkan 113 ayrı resim ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ulaşabilmesi, bu farkındalığın genişlemesi için ilerleyen günlerde AVM'lerde ayrıca sergilenecektir. Bu kapsamda aldıkları eğitimleri hayal dünyasıyla zenginleştirerek resme dönüştüren ve terörle mücadele bilinci oluşturmaya çalışan, toplumda güvenlik güçlerimize destek olan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İlimizde mevcut olan huzur ve güven ortamını daha üst seviyelere çıkarılması için terörle mücadeleyi bütün gücümüzle sürdürüyoruz. Terörle mücadelede vatandaşlarımızın bizlere verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da insanlık tarihi kadar milletlerin varoluş mücadelelerinin de eski olduğunu söyledi. Tarih boyunca bütün milletlerin kendi varoluşlarıyla ilgili mücadelelerinin sürdüğünü kaydeden Koca, "Elbette cennet kadar güzel, bir ucundan bir ucuna harika deneyimleri yaşadığımız ülkemizin, her taraftan bulunduğu coğrafi ve jeopolitik konumu itibariyle bütün dünya ülkelerinin gözleri üzerindedir. Elbette bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımızın emanet ettiği bu toprakları, onların bize devrettikleri gibi biz de bizden sonra gelecek nesle en güzel şekilde devretmek zorundayız. Bu çerçevede etrafımızdaki bütün olumsuzluklara, bütün yanlışlara, bütün eksiklere ve çarpıtmalara rağmen, birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizi en güzel şekilde bizden sonraki nesillere devretmek zorundayız. Bu çerçeve de okullarımızın yapmış olduğu eserler ortada. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Su, projede emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi. Ardından protokol üyeleri tarafından resim sergisinin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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