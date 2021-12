Akkuyu NGS'deki gelişmeler sanal turla anlatıldı Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl ‘Açık Kapı Günü’ etkinliğini pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirirken, katılımcılar sahadaki gelişmeleri sanal turla takip etti

Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl ‘Açık Kapı Günü’ etkinliğini pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirirken, katılımcılar sahadaki gelişmeleri sanal turla takip etti.

Akkuyu NGS inşaat sahasına en yakın yerleşim yerleri olan Silifke, Erdemli ve Gülnar sakinleri, etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Canlı olarak yayınlanan etkinliği Mersin, Ankara, İstanbul, Bodrum, Konya, Bursa, Trabzon, İzmir ve Türkiye'nin diğer birçok kentinden 600’den fazla kişi izledi. Etkinliğin sunuculuğunu ünlü TV sunucusu Oylum Talu yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasının kapılarını, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasına ilgi duyan herkese açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Akkuyu NGS'nin, dünyadaki en büyük inşaatlardan biri olduğunu belirten Zoteeva, "Çalışmalar aynı anda dört güç ünitesinde birden yürütülüyor. Bu, nükleer güç santrallerinin inşası için kesinlikle eşsiz bir durum. Nükleer güç santralimiz güvenli, güvenilir ve moderndir. Santral, bu tür tesislerin inşasında 75 yıldan daha fazla deneyime sahip Rus nükleer uzmanlar ile yüksek profesyonelliğe sahip Türk inşaatçılar tarafından inşa ediliyor. Şu anda burada yüzde 80’den fazlası Türk vatandaşı olmak üzere 13 binden fazla kişi çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve özellikle de civarda yaşayan sakinlerin ilgisi, bizim için özel önem taşıyor. Yaptığımız her şeyi sizler için yapıyoruz. Bunları yaparken bölgenin refahını artırıyoruz, nükleer teknolojiler kullanılarak en güvenli ve güvenilir yöntemlerden biriyle elde edilen istikrarlı elektrik enerjisi tedarikine çok uzun yıllar sahip olacak çocukların ve torunların, Türk halkının genç neslinin geleceğini temin ediyoruz" dedi.



Sahada sanal gezi düzenlendi

Rusya’da eğitim alan ve birkaç yıldır Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde inşaat sahasında çalışmakta olan Türk nükleer mühendisler, NGS Güvenlik Denetim Birimi Kıdemli Uzmanı Özlem Arslan ve Elektrik Bölümü Uzmanı Yasin Öner, etkinlik sırasında sahada sanal gezi düzenledi. Eşsiz kapsama sahip inşaat işlerini gösteren Arslan ve Öner, sahanın özelliklerini, proje güvenliğini ve çevre güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri tüm detaylarıyla anlattı. Mühendisler, nükleer santralin teknolojik süreçleri ve çalışma prensipleri hakkındaki bilgileri de paylaştı.

Katılımcılar sanal turla, dört güç ünitesinden her birinin inşaat sürecini, projenin ana ulaştırma birimi ve büyük hacimli ekipmanın kabul yeri olan 'Doğu Kargo Terminali’ni, günde 3 bin metreküp beton üretim kapasitesine sahip dört beton fabrikasının çalıştığı inşaat ve montaj üssünü, güçlendirilmiş blokların toplu montajı ve ağır ekipmanların depolanması için donatılan ve ayrıca nükleer santral binalarının duvarlarının ve döşemelerinin yapılması için gereken çelik ürünlerin ve metal konstrüksiyonların tüm ana türlerinin imal edildiği sahayı görme şansı elde etti. Yayın sırasında inşa halindeki santralin eşsiz tesisleri ile yenilikçi teknolojik çözümlerin uygulandığı inşaat süreçleri de gösterildi. Etkinliğe katılanlar, pompa istasyonlarının temelinin ve yeraltı kısmının inşa edildiği Akkuyu NGS’nin deniz hidroteknik yapılarının inşasını da görme fırsatı yakaladı. Hidroteknik kıyı yapıları sisteminin önemli bir unsuru olan bu yapıların özellikleri, katılımcılara ayrıntılarıyla anlatıldı. Rehberler, santralin soğutulması için su sirkülasyonunun nasıl yapılacağını ve kullanıldıktan sonra deniz suyuna ne yapılacağını da detaylı şekilde aktardı.

Çevrimiçi yayın sırasında saha genelindeki gezinin yanında, Rusya Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI’den de canlı bağlantı gerçekleştirildi. Şu anda son sınıfta öğrenim gören Türk öğrenciler, Rusya’nın en iyi üniversitelerinden birindeki eğlenceli ve ilgi çekici eğitim sürecine ilişkin izlenimlerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, stüdyoda seyircilerin sorularını yanıtladı. Sezemin, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasında gelinen son durumu, uzmanların işe alınma sürecini, santralin güvenliğini ve çevre dostu özelliklerini anlattı. Sezemin’e en iyi soruları yöneltenler, Akkuyu Nükleer A.Ş.’den hatıra hediyeleri kazandı.

Katılımcılar izlenimlerini aktardı

Etkinliğe katılan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, çok güzel bir sunum olduğunu belirterek, "Ben yetkililere özellikle çok teşekkür ediyorum. Tamamıyla sahada yapılan incelemeleri canlı olarak yakından izledik ve çok bilgilendik ve gerçekten doğaya son teknoloji olarak çok saygılı olduğunu ve hiçbir doğaya yan etkisi olmayacağını hissettik. Ben buradan yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Hilal Matban, etkinliğe katılana kadar bu kadar devasa bir proje olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Her ne kadar bir enerji sistemleri mühendisi adayı olsam da hayallerimin ötesinde, hayranlık uyandıran bir çalışma sahası gördüm. Genel bilgi ve açıklamalarıyla Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva oldukça başarılı ve konusuna hakim bir kadın mühendis olarak ilgimi çekti. Radyasyon Güvenliği Birimi Uzmanı Özlem Hanım ve Elektrik Ünitesi Uzmanı Ahmet Bey oldukça yalın bir dille inşaat halindeki proje alanını tanıtıp gezdirdiler. Böyle etkili ve verimli bir sunuma şahitlik etmek hem hayranlık uyandıran hem de heyecanlandıran bir deneyim oldu. Güneş enerjisi üzerine çalışmak için planlar yapan bir mühendis adayı olsam da nükleer dünyası da epey ilgimi çekti. Adana’da yaşamam ve konumun yakınlığı dolayısıyla böyle bir projenin parçası olma hayalini bile kurdum. Umarım Akkuyu NGS, ülkemiz ve insanlar için enerjiye ulaşımı kolaylaştırır. Böyle bir imkanın sunulması, çalışmaları şeffaf bir şekilde görmek, dinlemek beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Erdemli Ertuğrul Gazi Meslek Lisesi Öğretmeni Erdoğan Arslan da etkinliğin çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Akkuyu sahasındaki gelişmeleri kendi gözlerimizle görme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin Rusya'da okuyan akranlarını görmeleri ilham kaynağı oldu. Çok bilgilendiriciydi. Gülnar'daki okullara yapılan bağışı da duyduk ve gururlandık. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimizle Mersin Bilgilendirme Merkezi'ni ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mehmet Osal ve Berk Yiğit Adıgüzel ise etkinlikle ilgili şu görüşleri paylaştılar: “Sanal tur sırasında genç mühendisler bize inşaat sahasındaki ilgi çekici alanları gösterdiler. 'Açık Kapı Etkinliği’nde kadın çalışanların, Anastasia Zoteeva gibi, Denis Sezemin gibi yöneticilerin bulunması ayrı bir güzellik kattı. Santralin devreye alınması ile faaliyetteki en iyi nükleer enerji tesisi tasarımlarından birine sahip olacağımızı öğrendik. Projenin bölgeye sağladığı yararı gördük. Akkuyu’nun ülkemize ve bölgeye olumlu olacağı konusunda görüşümüz gelişti.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.