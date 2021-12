Başkan Seçer, Roman vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesindeki Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunda Roman vatandaşlarla buluştu. Belediye hizmetlerini eşitlik anlayışıyla sürdürdükleri mesajını veren Başkan Seçer, derneğin kreşinde eğitim gören miniklerle de sohbet etti.

Başkan Seçer, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunu ziyaret ederek, dernek yöneticileri ve Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Davul ve zurnayla karşılanan Seçer’in ziyaretine, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.



“İnsanlar mutluysa biz de mutluyuz”

Toplumun her kesimiyle iş birliği içinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Seçer, “Yaptığımız görevde beklediğimiz bir tutam mutluluk, bir tutam dua, insanların bizi iyi anması. Namusuyla çalışan, hizmet eden bir yöneticinin beklentisi ne olabilir ki? İnsanlar mutluysa biz de mutluyuz” dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Roman vatandaşlara “mutlu oldum” ifadesiyle yanıt veren Seçer, “Tabii ki bir realite var. Yeterli mi? Hele ki son günlerdeki ekonomik gelişmeler sadece Roman vatandaşlarımızın değil, Türkiye’de bütün illerde, bütün kesimlerde geçimi çok zor hale getirdi. Bu gelişmelerden herkes mutsuz oldu. Bir an önce anlayışın değişmesi lazım. Belediye sizler için. Sizler başımızın tacısınız. Tüm yurttaşlarımız başımızın tacı. Çalışmaya devam edeceğiz. Her şey sizler için” diye konuştu.



“Ayağımızı taşa vursak, Vahap Başkanımızın yanına gidiyoruz”

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Ali Daylam da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Ayağımızı taşa vursak, Vahap Başkanımızın yanına gidiyoruz. Sağ olsun yüreğini, gönlünü bize açtı” dedi.

