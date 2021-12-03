CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (3)

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'KARTLARLA İLGİMİZ YOK'

CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Eymen Mannah, kentte yarın düzenlenecek CHP mitingi için 'Squid Game' adlı diziyle özdeşleşen kartlarla dağıtılan davetiyelerle ilgilerinin olmadığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-12-03 18:26:59



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