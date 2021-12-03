AK Parti İl Başkanı Ercik: "CHP, Mersin'deki miting yeri tartışmasıyla algı oluşturuyor" "Kılıçdaroğlu şehrimizin genleriyle oynamaya kalkmasın" "Belediye Başkanımızı sizin ucuz siyasetinize kurban ettirmeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Ercik: "CHP, Mersin'deki miting yeri tartışmasıyla algı oluşturuyor" "Kılıçdaroğlu şehrimizin genleriyle oynamaya kalkmasın" "Belediye Başkanımızı sizin ucuz siyasetinize kurban ettirmeyiz"

İHA

AK Parti İl Başkanı Ercik: "CHP, Mersin'deki miting yeri tartışmasıyla algı oluşturuyor" "Kılıçdaroğlu şehrimizin genleriyle oynamaya kalkmasın" "Belediye Başkanımızı sizin ucuz siyasetinize kurban ettirmeyiz"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı Mersin mitingi öncesi, miting yeriyle ilgili kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Mersin’de bütün siyasi partiler bilir ki, Mersin’in miting alanı yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Satadyumu'nun yanıdır. Miting alanının yeri belli olmasına rağmen ısrarla Cumhuriyet Meydanı istenmiştir. CHP’nin burada sanki kullanma hakkı engellenmiş gibi tüm Türkiye’de algı oluşturmaya çalışması manidardır" dedi.
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin il binasında AK Parti Mersin milletvekilleri ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Galtak'ın da katıldığı toplantıda, CHP'nin Mersin mitingi ile ilgi yer tartışması ve Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu şehrimizin genleriyle oynamaya kalkmasın"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için yarın Mersin’e geleceğin hatırlatan Ercik, "Gelsin hoş gelsin sefa gitsin. Ama gelmeden şehrimizin genleriyle oynamasın. Mersin birlik, beraberlik ve kardeşlik şehridir. Kimsenin bu şehrin genleriyle oynamaya hakkı yoktur" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun daha Mersin’e gelmeden miting yeri ile ilgili algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Ercik, "Mersin’de bütün siyasi partiler bilir ki, Mersin’in miting alanı yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanıdır. Miting alanının yeri belli olmasına rağmen ısrarla Cumhuriyet Meydanı istenmiştir. Bizler AK Parti olarak geçmişten bugüne bütün mitinglerimizi diğer partiler gibi yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı, yani şimdiki Millet Bahçesi yanında gerçekleştirdik. CHP’nin burada sanki kullanma hakkı engellenmiş gibi tüm Türkiye’de algı oluşturmaya çalışması manidardır" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu, haksız yere işten çıkarılan işçilerle helalleşecek mi?"
"Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde, haksız yere işten çıkarılan işçilerle helalleşme yapacak mı?" diye soran Ercik, "Helalleşecekse nasıl helalleşecek çok merak ediyoruz. Hem vatandaşı ekmeğinden edeceksiniz hem de helalleşeceksiniz. Yok böyle bir dünya. Mersin’de yarın yapacağınız miting CHP’nin mi? İYİ Parti’nin mi? yoksa HDP’nin mi?" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşananlar
Konuşmasında önceki gün Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmalara da değinen Ercik, "Yakın geçmişte ‘vesayet ve algıdan’ şikayet edenlerin, ne yazık ki bugün vesayet ve algının alasını uygulayıp yaşattığı günlerden geçiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlık yaptığı son meclis toplantısında yaşananlara bakıldığında bu gerçekliği apaçık görebilirsiniz. Muhalif belediye başkanları ve meclis üyeleri konuşturulmuyor, üzerlerine atılan iftiralara cevap verme hakları engelleniyor. Bunun üzerine bakıyoruz ki, yine bir algı, yine bir CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır klasiği" dedi.
Başarır’ın, 'organize bir şekilde meclisin basılması' diye ifade ettiği konuya açıklık getiren Ercik, şöyle devam etti:
"Bu olayda AK Parti Gençlik Kollarının dışarıda olduğu, içeride ise külhanbeylik yapan bir CHP Gençlik örgütü söz konusu. Burada CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Gençlik Kolları İl Başkanı, ilçe başkanları ve yönetimleri ile beraber meclis içerisinde ağza alınmayacak ifadeler ve tehditler savurmakta.
Ali Mahir Başarır’a soruyorum, sizin gençlik örgütünüz mü organize olmuş yoksa sosyal medyada bir video gezdirerek binanın içinde olup ancak toplantının yapıldığı salona girmeyen AK Parti Gençlik Kollarının sanki baskın yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışmanız mı? Özelikle bunu tekrar ifade etmek isterim ki, CHP’nin gençlik örgütü toplantının yapıldığı salonda zaten huzuru bozmuş durumda. Şimdi buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum; Mersin’de AK Parti iktidarının yapmış olduğu 40 milyar TL’lik yatırımlarla birlikte, Akdeniz Belediyesini kazanmamızla beraber Akdeniz ilçemizde yapılan hizmetleri Mersinli hemşehrilerimiz yakından takip etmekte ve değişimi her geçen gün fark etmektedir. Burada Belediye Başkanımız Mustafa Gültak gecesini gündüzüne katıp halkla iç içe çalışmalarını sürdürmektedir. Belediye Başkanımızı sizin ucuz siyasetinize kurban ettirmeyiz. Seçilmişleri susturup, vatandaşlara ‘haddinizi bilin’ diyen, ağzından hakaret eksik olmayan birisinden siyaset dersi almayacağımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Vesayetçi ve kötü idare, ağır ve yanlış ifade, yetersiz ve güçsüz irade şehrimizi hiçbir yere taşıyamaz. Akıl yürütme, uzlaşma yeteneği ve demokrasi kültüründen uzak, farklı sesleri dışlayıp susturan bir yönetimi asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz."
Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mersin’e her zaman önem verdiğini vurgulayan Ercik, "Şehrimize yapılan yatırımlar da bunun ispatıdır. Şuana kadar 40 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar hız kesmeden devam etmektedir. Bu yatırımlarda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve desteğini bizlerden esirgemeyen Mersinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin’e şehit ateşi düştü
CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (3)
YEREL HABERLER CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (3)
Başkan Seçer, Roman vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Roman vatandaşlarla buluştu
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelleri Çalışarak Aşıyoruz’ etkinliği düzenledi Özel gereksinimli çocukların mutluluğunu paylaşan Seçer, Mola Evlerinin sayısını artıracaklarını söyledi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelleri Çalışarak ...
Başkan Tarhan: “Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Kadına yönelik şiddetle her koldan ...
CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (2) 
YEREL HABERLER CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (2) 
Kadın ve çocuklara şiddete karşı farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Kadın ve çocuklara şiddete karşı farkındalık eğitimi
Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan ...
Mezitli’de engellilerle empati etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER Mezitli’de engellilerle empati etkinliği gerçekleşti
Mersin'de balıkçı tekneleri yakınında ceset bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de balıkçı tekneleri yakınında ceset bulundu
Akkuyu NGS'deki gelişmeler sanal turla anlatıldı Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl ‘Açık Kapı Günü’ etkinliğini pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirirken, katılımcılar sahadaki gelişmeleri sanal turla takip etti
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'deki gelişmeler sanal turla ...
Teröre karşı resim yaptılar Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi olan 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek' kapsamında resim sergisi açıldı Vali Ali İhsan Su: "Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Teröre karşı resim yaptılar Mersin Emniyet Müdürlüğü ...
Mersin ve Adana’da enflasyon yüzde 21,12
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’da enflasyon yüzde 21,12
ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika oldu
YEREL HABERLER ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika ...
Geleceğe yön verecek fikirler ‘Tekno Toroslar’ ile filizlenecek
YEREL HABERLER Geleceğe yön verecek fikirler ‘Tekno Toroslar’ ile ...
Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu
YEREL HABERLER Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu
Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya ...
MGC Yönetimi, Model Fabrikayı gezdi
YEREL HABERLER MGC Yönetimi, Model Fabrikayı gezdi
CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı
YEREL HABERLER CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı
Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü personeline trafik ...
Büyükşehir Belediyesinin basketbolcuları, genç yeteneklerle buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin basketbolcuları, genç ...
Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu Balıkçı teknelerinin yakınında bulunan ceset deniz polisi tarafından sudan çıkarılırken, kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek
YEREL HABERLER Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu Balıkçı ...
Emekliler, Uzuncaburç’u gezdi
YEREL HABERLER Emekliler, Uzuncaburç’u gezdi
Toroslar'da suça geçit yok
YEREL HABERLER Toroslar'da suça geçit yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.