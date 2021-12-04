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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 'engelsiz el emeği stantları' büyük ilgi gördü

İHA

Mersin'de 'engelsiz el emeği stantları' büyük ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında Yoğurt Pazarı’nda “engelsiz el emeği stantları” açtı. ‘Engelleri çalışarak aşıyoruz’ sloganıyla hayata geçirilen etkinlikler kapsamında işitme, ortopedik ve zihinsel engeli bulunan özel gereksinimli bireyler birbirinden güzel eserlerini stantlarda sergileme fırsatı buldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu, İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi, Yunus Emre İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği ile Tarsus Engelliler Platformu kurulan stantlarda eserlerini sergiledi. Robotik kodlama ile yapılan robotlardan akıllı ev projelerine, bez çantalardan seramik ürünlere, tablolardan biblolara, birbirinden güzel süs eşyalarından geri dönüşüm ile yapılmış resimlere kadar onlarca eser stantlarda yerini aldı.
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde seramik öğretmeni olarak görev yapan Mürsel Yılmaz, “Burada engelsiz derneklerimiz ve okullarımız var. El sanatları sergisi yapıyoruz. 3 okul ve 5 tane de dernek var. İşitme engelli ve ortopedik engelli öğrenciler ile Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki öğrencilerimizin yapmış olduğu el sanatları ve seramikleri sergiliyoruz. İlgi çok yoğun. Öncelikle zihindeki engelleri kaldırmak lazım. Sanatta engel yok” dedi.

“Sadece biraz anlayışlı olun, onlar zaten kendi yollarını açıyorlar”
İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Hakan Zeybek, “Moda tasarım, grafik tasarım, fotoğrafçılık ve bilişim teknolojileri bölümünün öğrencileri ile beraber yaptığımız uygulamalar ve derslerde gösterdiğimiz ekipmanları sergilemeye geldik. Ben de bir engelli çocuk babasıyım. Burada görebileceğiniz şeylerden biraz çıkarım yaparsanız eğer, siz sadece biraz anlayışlı olun ve engel olmayın, onlar zaten kendi yollarını açıyorlar. Yeter ki biz engel olmayalım” diye konuştu.
İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde grafik tasarım öğretmeni olarak görev yapan Songül Aktaş ise stantlarda yer alan eserlerden söz ederek, “İşitme engelli öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Engel tanımadık, çok güzel işler çıkardığımıza inanıyoruz. Onları da herkesle paylaşmak istedik ve buradayız. Az para ile neler yapabiliriz, geri dönüşüm ile neler yapabiliriz? Buna vurgu yaptık” şeklinde konuştu.

“Bir arada olmak çok güzel”
Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu’nda el sanatları öğretmeni olarak görev yapan Meliha Al, öğrencileriyle genel olarak seramik hamuruyla çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Onlarla biblolar oluşturuyoruz, boyamalarını yapıyoruz. Folyo kabartma, bakır işleri yaptırıyoruz. Bez çantalar üzerine çalıştık. Çanta boyamalar yaptık. Üzerine çizimlerini ben yapıyorum, onlar boyuyorlar” dedi.
Stantları çok güzel bulduklarını da anlatan Al, “Bir arada olmamız zor oluyor. Bir arada olunca herkes birbirini tanıdı. Ürünler gerçekten inanılmaz güzel. Hepsi ile tanıştık, fikir alışverişinde bulunduk. Çok güzel bir kaynaşma oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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