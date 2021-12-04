CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'nin Ovacık kırsalında, 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun (32) eşinin Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Mersin'de gerçekleştirilecek miting için dün gece kente gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu'nda şehit olan ve 6 ay önce evlendiği öğrenilen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun eşinin Toroslar'daki babaevine geçti. Şehit Celil Mutlu'nun eşinin ailesine taziye dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez
2021-12-04 10:19:39
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