Gülnar'da yanan orman sahaları yeşillendiriliyor

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar ilçesinde bu yıl çıkan orman yangınlarında yanan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, sahadaki incelemelerin ardından yangın sahalarında devam eden işlerin değerlendirilmesi için Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yangın sahalarının son durumu ve devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Yangın sahalarında önümüzdeki süreçte yapılacak işlerle ilgili talimatlarını ileten Akduman, 100 bin adet harnup fidanı dikilecek olan Aydıncık ilçesi etrafındaki sahalarda devam eden ekskavatörle meror tipi toprak işleme faaliyetlerini kontrol etti.

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