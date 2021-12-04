Şehit Astsubay Mutlu’yu 10 bin kişi uğurladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi akın etti Aile yakınlarının acısını paylaşan Bakan Soylu: ”9 teröristi oraya gömdük, Allah bizi ona mahcup etmesin”

Tunceli’deki Eren Kış6 Mercan Dağları operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu(32), memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileye, ”9 teröristi oraya gömdük, Allah bizi ona mahcup etmesin” dedi.

TunceliOvacık kırsalında Eren Kış6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle dün sağlanan temas neticesi çıkan çatışmada 2 terörist ölü, biri de sağ ele geçirilmişti. Operasyonun ilk aşamasında çatışmada ağır yaralanan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu(32) ise kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Mutlu’nun naaşı Elazığ’da düzenlenen törenin ardından uçakla Adana’ya oradan da karayolu ile memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi. Şehidin naaşı burada helallik için önce baba Ali ve Anne Emine Mutlu’nun yaşadığı Tabiye Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Daha sonra şehidin naaşı Erdemli Ulu Cami yanındaki meydana getirildi. Burada İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Alata Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, MHP ve AK Parti Mersin milletvekilleri, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, diğer il ilçe protokolü, ailesi, yakınları, emniyet personeli ve askeri erkan ile 10 binden fazla kişi katıldı.

Aile yakınlarının acısını paylaşan Bakan Soylu, ”9 teröristi oraya gömdük, Allah bizi ona mahcup etmesin” derken, baba “O benim kahramanım” diye cevap verdi.

Törenin yapıldığı çevrede bulunan tüm binalar da Türk bayrakları dalgalandı. Öte yandan, 1 yıl önce evlenen şehit Astsubay Mutlu'nun eşi Melike'nin ilk çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

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