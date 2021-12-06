Hayvan hırsızları yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan hırsızları yakalandı

İHA

Hayvan hırsızları yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşa ait ahırdan 103 adet küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını da tek tek inceleyen ekipler, şüpheli şahsın hayvanların bulunduğu ağılda bekçilik yapan şahıs olduğunu ve şüphelinin hayvanları başkasına sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çalıntı hayvanlar ile 2 şüpheliyi yakaladı.
Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amatörde olsa futbol aşkı, balkonlar bile doldu 90 dakika çekişmeli geçen Erdemli ve Silifke Belediyespor maçı 1-1 sona erdi
YEREL HABERLER Amatörde olsa futbol aşkı, balkonlar bile doldu 90 ...
Mersin'de iki grubun kavgasında yoldan geçen şahıs tabanca ile yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de iki grubun kavgasında yoldan geçen şahıs ...
Kazada kopan otomobilin ön kısmı metrelerce savruldu Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin ön kısmı kopup savruldu, kaza anı kameraya yansıdı Çekiciye önce aracın ön kısmı yüklendi, sonra da otomobil
YEREL HABERLER Kazada kopan otomobilin ön kısmı metrelerce ...
Mersin'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Rosatom yetkilileri 'Küresel Etki 2021 Konferansı'na katıldı
YEREL HABERLER Rosatom yetkilileri 'Küresel Etki 2021 Konferansı'na ...
Mut’ta ekmeğin gramı düştü fiyatı arttı
YEREL HABERLER Mut’ta ekmeğin gramı düştü fiyatı arttı
MESKİ Tarsus'taki içme suyu çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER MESKİ Tarsus'taki içme suyu çalışmalarını sürdürüyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan doğa parkın yeni sakinleri midilli ve sırtlan yavruları büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Park yeni yavrularla ...
Mersinli Ahmet Bulvarı yenilendi
YEREL HABERLER Mersinli Ahmet Bulvarı yenilendi
Kılıçdaroğlu: TÜİK'te önümüze duvar ördüler/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: TÜİK'te önümüze duvar ördüler/ Ek ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin Mitingi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 'Milletin Sesi' mitingleri kapsamında Mersin Mitingine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Esnaf Bakanlığını kurmak olacak" "Çiftçiyi gerçekten bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu olacak" "Bu topraklarda hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek, yoksulluğu tarihe gömeceğiz"
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin Mitingi CHP Genel ...
Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya ...
Kılıçdaroğlu: TÜİK'te önümüze duvar ördüler
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: TÜİK'te önümüze duvar ördüler
Şehit Astsubay Mutlu’yu 10 bin kişi uğurladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi akın etti Aile yakınlarının acısını paylaşan Bakan Soylu: ”9 teröristi oraya gömdük, Allah bizi ona mahcup etmesin”
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Mutlu’yu 10 bin kişi uğurladı İçişleri ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 'Milletin Sesi' mitingleri kapsamında Mersin Mitingine katıldı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Ben TÜİK'e vatandaşın hakkını korumak için gittim" "Bizim kitabımızda umutsuzluk yok"
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi CHP Genel ...
Gülnar'da yanan orman sahaları yeşillendiriliyor
YEREL HABERLER Gülnar'da yanan orman sahaları yeşillendiriliyor
Mersin’de üniversite öğrencileri için 'Çiti Kafe' projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Mersin’de üniversite öğrencileri için 'Çiti Kafe' ...
TVEL, nükleer hizmetten çıkarma alanında Fransız şirketleriyle ortak oluyor
YEREL HABERLER TVEL, nükleer hizmetten çıkarma alanında Fransız ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ...
Uzuncaburç Antik Kenti'ne tarihi ve kültürel gezi
YEREL HABERLER Uzuncaburç Antik Kenti'ne tarihi ve kültürel gezi
Vali Su, ‘İyi Ki Varsınız’ projesi kapsamında öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Su, ‘İyi Ki Varsınız’ projesi kapsamında ...
Mersin'de 'engelsiz el emeği stantları' büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Mersin'de 'engelsiz el emeği stantları' büyük ilgi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.