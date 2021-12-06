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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sosyal projeler binlerce vatandaşa ulaştı

İHA

Mersin'de sosyal projeler binlerce vatandaşa ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin 1 Nisan 2019’dan bu yana hayata geçirdiği, 'Mahalle Mutfakları, 'Çamaşır Kafe', 'Dosthane, 'Halk Kart', 'Kıyafet Evi' ve 'Süt Senin Gurur Mersin’in gibi çok sayıda proje binlerce vatandaşın derdine derman oldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, “Belediyecilik sadece beton değil, yol değil, büyük büyük binalar değil, imar rantı değil. Belediyecilik halkımızın tam gönlüne girmek, soğuk havada onun yanında olup ortamı ısıtmak, sıcak havada ortamı soğutmak, açken doyurmak, acı çekerken onun acısını dindirmek, belediyecilik bu” demişti.
Başkan Vahap Seçer, göreve başladığı 1 Nisan 2019’dan bu yana hayata geçirdiği sosyal projelerle binlerce Mersinlinin gönlüne girdi. Dar gelirli yurttaşlara yönelik başlatılan projeler Mersin’de binlerce ailenin rahat bir nefes almasını sağladı. 2019 yılında başlatılan “Halk Kart” projesinden faydalanan vatandaşların sayısı her geçen yıl artarak 22 bin 400’e ulaştı. Halk Kart’tan yararlanan ailelerin hesaplarına şu ana kadar toplam 33 milyon 406 bin 410 lira yüklendi. Son olarak Kasım ayında ise 12 bin 625 vatandaşın hesabına yatan toplam 1 milyon 614 bin 900 lira, yine Mersinli esnafın kasasına girdi.
“Kıyafet Evi” ile Büyükşehir Belediyesi dar gelirli ailelere giysi desteği sağladı. Asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan aileler, yılda 3 defa bu hizmetten faydalanarak elbise ya da kıyafet ihtiyaçlarını giderebiliyor. Kıyafet Evi, hizmete başladığı günden bu yana 4 bin 441 kişiye ulaştı.
“Süt Senin Gurur Mersin’in” projesiyle 2019 yılında dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara okul sütü dağıtmaya başlayan Büyükşehir, bu sütleri yine Mersinli üreticilerden temin etti. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören çocukların sütleri evlerine kadar ulaştırıldı. Projeye devam eden Büyükşehir, şu ana kadar toplam 2 milyon 430 bin 520 adet sütün dağıtımını gerçekleştirdi.

Hamilelere: “Mersin Hamile Bakım Sütü”
Büyükşehir Belediyesi, “Mersin Hamile Bakım Sütü” projesiyle 2021 yılında anne adaylarına süt desteği başlattı. Tarsus Süt Üreticileri Birliği’nden temin edilen sütler, hamile kadınların evlerinin kapısına kadar ulaştırılıyor. Teksin üzerinden başvuran ve değerlendirme sonucu başvurusu uygun görülenlere gebelik boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde 1’er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediliyor. 2021 yılında başlatılan projeden şu ana kadar faydalanan 2 bin 382 kişiye 47 bin 379 adet süt ulaştırıldı.
Hamilelere süt desteğinin yanı sıra doğum sonrası bebeğin bakım sürecinde de annelerin yanında olan Büyükşehir, pandemi sürecinde “El Bebek Gül Bebek” projesine imza attı. Hizmetten 612 aylık bebeği bulunan dar gelirli aileler ayda bir defa faydalanabiliyor. İçerisinde 30’lu bebek bezi, bebek şampuanı, ıslak mendil, bebek maması ve pişik kremi gibi ürünlerin yer aldığı sepetler yine ailelerin kapısına kadar ulaştırılıyor. Hizmetin başladığı günden bu yana 19 bin 725 adet “el bebek gül bebek” paketi vatandaşlara dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi, hasta ve hasta yakınları için ise “dosthane” hizmetini hayata geçirdi. Uzak ilçelerden veya kırsal mahallelerinden hastane için kent merkezine gelmek zorunda kalan vatandaşların konaklama sorunu dosthane hizmetiyle çözüme kavuşturuldu. 18 yaşından küçük hasta 2 refakatçi, 18 yaş üstü hasta ise 1 refakatçisi ile misafir ediliyor. Kanser tedavisi gören hastaların refakatçileri 45+45 gün bu hizmetten faydalanabilirken, poliklinik hastaları da 30+30 gün kalabiliyor. 2021 yılının Ocak ayında başlayan hizmetten şu ana kadar 527 kişi yararlandı.

Kentin 62 noktasında çorba ikramı: “1 Ekmek 1 Çorba”
Büyükşehrin aşhanesi ise 31 ayda yüzbinlerce vatandaşın karnını doyurup içini ısıttı. 2019 yılında başlatılan “1 Ekmek 1 Çorba” hizmetiyle kış aylarında kentin farklı noktalarında öğrenciye, memura, işçiye, emekliye ve dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara ücretsiz çorba ve ekmek ikram ediliyor. 2020 yılında 200 binden fazla kişiye ulaşan “1 Ekmek 1 Çorba” hizmeti, havanın soğumaya başladığı 1 Kasım 2021’de 62 noktada yeniden başladı. Tarsus ve Mersin Üniversiteleri önünde de başlayan hizmetle, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ nokta sayısı 64’e yükseldi.
Aşhanede pişen yemekler vatandaşların sofralarına da ulaştı. 2020 yılının Mart ayında başlayan “Mahalle Mutfakları” ile dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara 3 TL’ye 3 çeşit yemek ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 noktada 19 ayda vatandaşlara 200 bin paket yemek ulaştıran Mahalle Mutfakları’nın sayısını 6 yeni noktayla birlikte 30’a çıkartacaklarını duyurmuştu. Tarsus ve Mersin Üniversiteleri önünde hizmete başlayan Mahalle Mutfakları ile birlikte bu sayı 26’ya ulaştı.
Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için “Evde Yemek Hizmeti” başlatan Büyükşehir, kronik hastalığı olan, yaş almış ve ihtiyaç sahibi vatandaşların da evine ücretsiz yemek ulaştırmaya devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan hizmet kapsamında 1 milyon 1941 adet yemek vatandaşların evlerine ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında başlattığı önemli projelerden birisi de “Çamaşır Kafe” oldu. Mersin Üniversitesi girişinde ve Tarsus Üniversitesi civarında açılan çamaşır kafeler sayesinde bugüne kadar 572 öğrenci çamaşır yıkama sorunundan kurtuldu. Gençlere sosyal bir ortam da sunan kafeler, 9 aylık eğitimöğretim döneminde bir öğrencinin bütçesinde yaklaşık 5 bin liralık tasarruf sağlıyor.
Eğitimöğretime verdiği katkıları sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2019’dan bu yana 9 şubeden oluşan eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde binlerce öğrenciyi üniversiteye hazırladı. 20202021 döneminde 4 bin 13 öğrenciyi sınava hazırlayan Büyükşehir, 20212022 dönemi için de 4 bin 304 öğrenciyle eğitimlere başladı. Büyükşehir ayrıca 452 öğrenciyi de LGS’ye hazırlıyor.
Üniversiteyi kazanan Mersinli öğrencilerin de yanında olan Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımlarını her geçen yıl artırıyor. Annesi veya babası Mersin’de ikamet eden lisans öğrencilerine ilk yıl için bin 600 TL’lik destek sunan Büyükşehir, bu yıl bir ilki de hayata geçirdi. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan ön lisans öğrencilerinin beklediği müjde geldi. Büyükşehir, ön lisans öğrencilerine de 500 TL’lik destekte bulunacağını duyurdu.

Öğrencilere danışmanlık desteği: “MERCİ”
Öğrencilere her alanda destek veren Büyükşehir, “MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi”ni hizmete açtı. Bu merkezde psikolojik destek ve danışmanlık desteği alan öğrenciler, özellikle tercih dönemlerinde büyük fayda aldı. Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan MERCİ, öğrencilerin ders dışında her alanda yanında olmaya devam ediyor.
Büyükşehir, öte yandan MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin yanında “MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi”ni de açmaya hazırlanıyor. MERCEK’te verilecek mesleki eğitimler sayesinde piyasada kalifiye işgücü potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.
Büyükşehrin yankı uyandıran sosyal projelerinden bir başkası ise “Mobil Kuaför” oldu. Kırsal mahalleleri gezip bu imkandan yararlanma imkanı bulamayan vatandaşlara ücretsiz kuaförlük hizmeti veren Büyükşehir, şu ana kadar 3 bin 830 kişiye kuaförlük hizmeti sundu. 2021 yaz aylarında “Vahap Amca’yla Tatlı Günler” projesini hayata geçiren Büyükşehir, dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara dondurma, mamul ve limonata gibi toplam 120 bin adet ürün dağıttı. Büyükşehir, kış aylarında çocuklara kokulu çörek dağıtımlarını sürdürüyor.
Yakın zamanda hayata geçirdiği projelerinden birisi olan “İlk Çantam” projesi ile bu sene okula başlayan 18 bin çocuğa ilk çantalarını ve kırtasiye malzemelerini hediye eden Büyükşehir, son olarak “Un Dağıtım” projesini hayata geçirdi. Dar gelirli 64 bin aileye 10’ar kiloluk toplam 640 bin kilogram un dağıtıldı.
31 ayda çok sayıda projeye imza atan ve her geçen gün yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, ‘gıda kolisi’, ‘sebze’, ‘Gülnar kuş üzümü’, ‘aşure’ ve ‘kandil simidi’ gibi birçok dağıtım gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde esnafa su faturası desteğinde bulunan Büyükşehir, evi yanan dar gelirli ailelere tadilat ve doğal afetlerden etkilenen hanelere eşya desteğinin yanı sıra emekli evi gibi birçok hizmetini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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