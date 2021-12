Yıldırım: "2022’de yeni yatırım planlarımız var"

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, her geçen gün gelişen plastik boru sektöründe gelişime ayak uydurabilmek adına yeni yatırım planları olduğunu belirterek, istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Mersin merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Yılbor Boru, 2022 yılı içerisinde yeni yatırım hamlelerini planlıyor. Mersin sanayisinin her geçen gün geliştiğinin altını çizen firmanın yönetim kurulu üyesi Hasan Yıldırım, "Mersin’de yeni sanayi alanları açıldıkça sanayimiz de güç kazanıyor. Sektörümüzde de ciddi bir gelişim söz konusu. Biz de yenilikçi teknolojilere ayak uydurabilmek, üretim hatlarımızı arttırarak daha çok üretim sağlayabilmek adına yeni yatırımlara yöneliyoruz. Bu anlamda önümüzdeki yıl içerisinde 40 bin metrekarelik yeni yatırım planımız var. Yeni yatırım alanımızı da Mersin’e kuracağız" dedi.

"İstihdama katkı sağlayacağız"

Mersin’in ocak ağustos ayı dönemine bakıldığında 20192020 yılları arasında yüzde 3, 20202021 yılları arasında ise yüzde 29’luk bir ihracat artışı sağladığını belirten Yıldırım, "Bu rakamlara bakıldığı zaman üretim hızının ciddi bir artış gösterdiği açıkça gözlemlenebiliyor. Her geçen gün büyüyen üretim rakamları, istihdam rakamlarını da olumlu olarak etkiliyor. Bu anlamda biz de yeni yatırımlarımızla birlikte kentimizin ve ülkemizin istihdam rakamlarına doğrudan katkı sağlamayı düşünüyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretimden geri çekilmeyeceğiz. Zira ülke ekonomimizin üretim ile şahlanacağı fikrindeyiz" diye konuştu.

