ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Kuanitra Holingsvorth, Yeliz Doğan

HATAYSPOR: Deje Ellenberg 30, Maddalena Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Ökten 10, Kalani Brown 24, Ayşegül Aladağ, Büşra Akgün, Elif Emirtekin 9, Gökçe Doğan, İdal Yavuz, Melis Lafatan

1'İNCİ ÇEYREK: 22-19

DEVRE: 52-36

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 72 58 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Hatayspor'u ağırlayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, rakibine 86-88 yenildi.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2021-12-06 16:21:30



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